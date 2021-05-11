«مسفيت» نحو صالات السينما الشهر المقبل

المصدر: دبي ـ غسان خروب

نحو صالات السينما المحلية والعالمية، بدأ فيلم «مسفيت» (MISFITS) للمخرج ريني هارلين يشق طريقه، بعد أن انتهى تماماً من أعمال تصويره، التي تمت بين دبي وأبوظبي بالإضافة إلى أعمال مونتاجه، التي تمت بالكامل في رحاب أبوظبي، حيث يتوقع أن تبدأ عروض الفيلم خلال الشهر المقبل.

رحلة الفيلم قد بدأت أخيراً بإطلاق التريللر الدعائي للفيلم، والتي نشرها المخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري، مؤسس شركة «فيلم جيت»، عبر حسابه على موقع «تويتر»، حيث كتب: «دعاية فيلم المسفيت كاملة أول فيلم هوليوود يتم تصويره بالكامل في الإمارات، ومن إنتاج فيلم غيت أبوظبي»، مؤكداً في الوقت ذاته أنه تم الاتفاق مع شركة برامونت العالمية لتوزيع الفيلم على مستوى العالم، مشيراً في «تغريدة» أخرى إلى صدور البوستر الرسمي للفيلم، الذي يلعب بطولته الأيرلندي بيرس بروسنان، الذي سبق له أن ارتدى حلة «جيمس بوند» لسنوات، وأيضاً جيمي تشونغ، وتيم روث، والممثلة البريطانية هيرميون كورفيلد (نجمة حلقات ستارز وور)، وكذلك رامي جابر ومايك أنجيلو، بالإضافة إلى الممثل السوري سامر المصري، الذي يجسد فيه شخصية عربي.

حكاية «مسفيت»، التي تولى روبرت هيني صياغة حبكتها الدرامية، تبدو مشوقة للغاية، حيث أحداثها تدور بالكامل داخل حدود منطقة الشرق الأوسط، وهي تدور حول مجرم معروف يدعى ريتشارد بيس، يجد نفسه عالقاً في سرقة كبيرة، ويمكن وصفها بـ«المتقنة»، بعدما تم تجنيده من قبل مجموعة من اللصوص غير التقليديين، حيث سيكون لهذه العملية آثار بعيدة المدى على حياة بيس وحياة عدد كبير من محيطة.

فيلم «مسفيت» يعد خطوة المخرج والمنتج الإماراتي منصور الظاهري اليبهوني نحو العالمية، كما يعد خطوة جديدة له في إطار الأعمال ذات الإنتاج الضخم، حيث سبق له تقديم مسلسل «المنصة» بجزأيه الأول والثاني، والذي لا يزال يحلق عالياً في فضاء منصة نتفليكس، بعد احتلاله سدة العرش في قائمة الأكثر مشاهدة على «نتفليكس»، علماً بأن مجموعة من نجوم العالم العربي، قد تولوا بطولة مسلسل «المنصة»، ومن بينهم مكسيم خليل، وباسم ياخور، ومعتصم النهار، وياسر النيادي، وعبد المحسن النمر، وغيرهم