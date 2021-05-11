تجارب مفعمة بالمرح في «ذا كوميدي بيزار» بدبي 13 الجاري

المصدر: (دبي - البيان)

تستضيف مدينة جميرا النسخة الأولى من فعالية ذا كوميدي بيزار التي تندرج ضمن فعاليات مهرجان دبي للكوميديا، حيث تستعد أبرز وجهات الطعام وأركان المشروبات لاحتضان مجموعة من العروض الترفيهية والموسيقية الحية وتجارب المأكولات والمشروبات على مدى عشر ليالٍ من 13 ولغاية 22 مايو 2021.

كوميدي بيزار تُقدم مجموعةً من الفعاليات والأنشطة المستوحاة من مسابقات الألعاب التلفزيونية في فترة الثمانينيات والتسعينيات، والتي ستمنح العائلات والأصدقاء تجارب مفعمة بالمرح والتسلية والجوائز والمفاجآت.

وتشهد فعالية الترفيه المميزة أمسيات حية مع عروض رائعة من الكوميديا الارتجالية بمشاركة نخبة من الأسماء، مثل توني وودز ودين إدواردز وويل سيلفينس وريم عيدان وإيمان مورغان ونينا خاروفة، إلى جانب العروض العربية التي تؤديها مجموعة من أفضل الكوميديين في منطقة الشرق الأوسط.

يدعو المهرجان زواره للاستمتاع بمشاهدة نخبة من مواهب الكوميديا المحليين ضمن أمسيات المهرجان، ال10، الخاصة بالعروض الحية، وذلك على خشبة مسرح مدينة جميرا عند الساعة 7 مساءً من كل ليلة، ابتداءً من 13 ولغاية 19 مايو، ما يتيح للضيوف دعم الفنانين الصاعدين ومشاهدة أعمال المبدعين المخضرمين، واختبار أمسيات مليئة بالضحك والتسلية ضمن أجواء كوميدية مميزة.