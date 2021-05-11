برج خليفة ونافورة دبي إبهار يمزج الأضواء بالموسيقى في أيام العيد

المصدر: (دبي - البيان)

عروض جديدة من الأضواء والألوان الساحرة لبرج خليفة ونافورة دبي الراقصة ستبهر القاطنين والزوّار في دولة الإمارات خلال عطلة هذا العيد، صُمّمت هذه العروض الفريدة وغير المسبوقة في مزيج من الأضواء والموسيقى الجميلة على أنغام أغنية بعنوان «اسمها دبي» من كلمات وألحان المخرج الإماراتي محمّد الأحمد.

يمكن للقاطنين والسيّاح على حد سواء الاستمتاع بمشاهدة هذه العروض الاستثنائية عالميّة المستوى، التي سيتم عرضها على أطول برج في العالم في كل ليلة من ليالي العيد.

يمتزج تصميم عرض الأضواء المتألق والمليء بالحيوية ببراعة واحترافية مع المحتوى الرسومي المذهل، ليترك لدى الزوّار انطباعاً لا مثيل له وذكرى لا تنسى. ومع الخيارات الترفيهيّة العديدة التي يقدّمها وسط مدينة دبي للتسوّق وتناول الأطعمة الشهيّة وغيرها من الوجهات التي تسلّط الضوء على الفن وأسلوب الحياة والثقافة، يمكن للزوّار إضافة عروض برج خليفة ونافورة دبي إلى قائمة تجوالهم.