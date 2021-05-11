فريق «كاتب مكتوب» التابع لمؤسسة الإمارات للآداب يدير «ويكيميديا»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة الإمارات للآداب مبادرة «كاتب مكتوب» لترسيخ مكانة الأدب العربي على شبكة الإنترنت وإتاحة صفحات الكتّاب العرب على ويكيبيديا، ومنذ انطلاقة المبادرة في ديسمبر 2020، اكتسبت نشاطاً كبيراً مع ازدياد صفحات المؤلفين العرب بإيقاع متسارع على ويكيبيديا بنسبة 320%، ما يعادل 4800 صفحة، في غضون 12 شهراً، في الفترة من سبتمبر 2019 إلى أغسطس 2020.

وبعد أن أصبح فريق «كاتب مكتوب» مجموعة المستخدمين الرسمية لويكيبيدياt في الإمارات، سيتمكن من إثراء المحتوى العربي للكتّاب العرب على شبكة ويكيبيديا وتسريع نموه من خلال التعاون العالمي، وتنظيم مؤتمرات «ويكيميديا».

تترأس مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحلام بلوكي، مجموعة المستخدمين، وقد تحدثت عن الخطوة الجديدة، وعن مشروع كاتب مكتوب، وذكرت أن «موسوعة ويكيبيديا من أكثر المواقع زيارةً في العالم، وهي الموسوعة المرجعية الأولى للكثير من الناس».

وأضافت، «لا شك بأننا كمجموعة مستخدمي «ويكيبيديا الإمارات»، سنتمكن من اتخاذ خطوات مستقبلية مهمة، تتمثل في إتاحة الأدب الإماراتي والعربي ضمن مجتمع ويكيبيديا العالمي».