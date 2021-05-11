«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يطلق إصداراته الجديدة في «أبوظبي للكتاب»

المصدر: دبي - البيان

يستعد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لإطلاق إصداراته الجديدة وذلك خلال مشاركته في الدورة الـ 30 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021 الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، خلال الفترة 23 - 29 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ورحبت فاطمة سيف بن حريز بالحضور في معرض يشكل منصة معرفية مهمة وحلقة وصل تجمع بين أصحاب الفكر والأدباء والناشرين من المنطقة والعالم.

وقالت: «نستعد لإطلاق أحدث إصداراتنا الفكرية والمعرفية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، فلطالما شكل المعرض محطة رئيسة لإدارة البحوث والدراسات بالمركز لعرض إصدارات وأنشطة الإدارة، كما تستعرض باقي الإدارات ما تقوم به من أنشطة وفعاليات لتوعية المجتمع المحلي وإشراكهم في حفظ تراثنا الوطني بوسائل مغايرة ومتنوعة تستهدف جميع أبناء المجتمع والمقيمين على أرض الدولة».

تجديد عهد

وكعهدها الدائم، تحضر إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لتغطية أبرز فعاليات المعرض واستضافة المسؤولين وإجراء الحوارات المهمة مع الكتاب والزائرين عبر مجموعة من البرامج اليومية وتضم: «راديو البيت» مع سماح العبار، «للشباب راي» مع أمل الملا، و«حياك في بلادي» مع خليفة الفلاسي.