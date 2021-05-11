رائعة كاندينسكي «هدوء التوترات» تحط الرحال في دبي

المصدر: دبي - البيان

تلخص لوحة «هدوء التوترات» إرث فاسيلي كاندينسكي أباً للفن التجريدي وعاملاً مؤثراً في صعود الشعرية التجريدية في الأربعينيات والفن المعاصر حتى يومنا هذا.. ولم يلعب أي فنان دوراً أكبر من كاندينسكي في تطوير وظهور الفن التجريدي. وتعتبر هذه التحفة الفنية الحديثة العائدة إلى عام 1937 دليلاً دامغاً على الرؤية الاستثنائية لهذا الفنان، والتي لا يزال تأثيرها العميق ظاهراً على أجيال من الفنانين الذين تبعوه.

عرضت لوحة «هدوء التوترات» آخر مرة في مزاد منذ ما يقرب من خمسين عاماً وظلت في نفس المجموعة العائلية، ولم تعرض من قبل للعامة، منذ ذلك الحين. وستُعرض في سوذبيز دبي في قلب مركز دبي المالي العالمي يومي 17 و18 مايو الجاري. وبعد ذلك، ستعرض اللوحة في مزاد سوذبيز لندن بقيمة تقديرية تتراوح بين 25 و35 مليون دولار، في إطار المزاد المسائي للفن الحديث والمعاصر في لندن يوم 29 يونيو.

رسمت هذه اللوحة في عام 1937، وتوضح فصلاً مهماً في تاريخ فنون القرن العشرين وتكشف عن كاندينسكي في أوجه. انتقل كاندينسكي في عام 1933 إلى باريس واعتبرت التراكيب التجريدية المعقدة التي رسمها في المدينة خلال ثلاثينيات القرن الماضي – من بينها هدوء التوترات - تتويجاً لقيمه الفنية.

ومستوحياً من التأليف الموسيقي، رأى كاندينسكي أن كل لون يتوافق مع عاطفة أو «صوت» معين. وتستحضر صور «هدوء التوترات» الرموز الأنيقة والعلامات والمقاطع للنوتة الموسيقية، بينما يظهر أرابيسك منحنٍ يذكرنا بلفافة الكمان في يمين التكوين. فالطابع الموسيقي للرسم ناتج عن تنسيق الفنان للتكوين ككل، ما أدى إلى جلالة سيمفونية يتم فيها الجمع في وئام بين العديد من العناصر المرئية.

وقالت كاتيا نونو بوعز، رئيس سوذبيز الإمارات، تعليقاً على المعرض: «كان فاسيلي كاندينسكي رائداً حقيقياً، غيّر مسار تاريخ الفن حول العالم. ويجسد عرض هذه اللوحة المذهلة في دولة الإمارات، قبل أن تسافر إلى لندن كأبرز قطع المزاد في العاصمة البريطانية، التزامنا طويل الأمد بتقديم الأفضل للمنطقة.

ومن الرائع أيضاً أن يتم عرض هذا العمل ذي جودة المتحف بالتزامن مع معرض اللوفر أبوظبي الرائع عن التجريد وفن الخط. تعد هذه اللوحة الاستثنائية التي تشبه الجوهرة الثمينة بمثابة المكمل المثالي لاستكشاف اللغة العالمية للفن التجريدي الذي واصل ازدهاره، ليس فقط في الغرب، ولكن أيضاً في منطقتنا».

تفاصيل

يقام المعرض في المستوى B2، قرية البوابة المبنى 3، مركز دبي المالي العالمي، دولة الإمارات، يومي 17 و18 مايو من الساعة 10 صباحاً وحتى 7 مساءً.