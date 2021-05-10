معرض للكتاب المتخصص بالإبداع والابتكار

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم الأرشيف الوطني في مقره معرضاً داخلياً متخصصاً للكتاب، تحت شعار: «رحلة في عالم الإبداع والابتكار» وقد تناولت جميع كتب المعرض موضوعات في الإبداع والابتكار، واستعرضت جوانب من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في التشجيع على الابتكار ضمن سياساتها ومبادراتها التنموية، وقد جاء هذا المعرض ليبرهن على مدى اهتمام الأرشيف الوطني باستدامة عمليتي الإبداع والابتكار في بيئة العمل، وهما أسلوب حياة، والقراءة الجادة هي البوابة المثلى نحو آفاق مستقبل قائم على الإبداع والابتكار.

وعن هذا المعرض، الذي يستمر 10 أيام، قال حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية: يهتم الأرشيف الوطني بالإبداع والابتكار إيماناً منه بأنهما جناحان يحلق بهما نحو المستقبل، ولذلك فقد عمد إلى تهيئة البيئة الملائمة لهما، وهذا ما ساعده في تحويل أزمة انتشار «كوفيد 19» إلى فرصة حقيقية زادته عطاءً للوطن، وضاعفت من همة كوادره في التجديد والتطوير.

وأضاف: إننا في الأرشيف الوطني نعمل على أن تنسجم جهودنا مع توجهات وطننا في ظل قيادتنا الحكيمة التي تنظر إلى الإبداع والابتكار كواجب وطني وثقافة وطنية ومنهج حياة، ومن هذا المنطلق فإننا نظمنا هذا المعرض الذي يراد منه التشجيع على خلق مزيد من الأفكار الإبداعية والابتكارية التي اعتدنا عليها في الأرشيف الوطني.