مكة المكرمة حماها الله

أحِنُّ إليْكِ يا بَلَداً حَرَاما

حنينَ مُوَلَّهٍ قدْ فاضَ وجْدَاً

فيا أغْلى بلادِ اللهِ عنْدي

ويا عِشْقاً تَغَلْغَلَ في شِغافي

حَماكِ اللهُ من كيْدِ الأعادي

فأنتِ الحُبُّ حُبٌّ ليسَ يَبْلى

وظَلَّ البُلْبلُ الغرّيدُ يَشْدو

ويُرسِمُ في فضاءِ الكَوْنِ وَجْداً

فيا أرضَ السّلامِ ويا مُنانا

وعَهْدٌ نازلٌ من عنْدِ رَبٍّ

رِياضٌ في مغانيها وَفَضْلٌ

وآلاءٌ ونَعْماءٌ وخَيْرٌ

فيا بَلَدَ الحبيبِ وَمُصْطفاه

ويا حُبّاً تَرَدّدَ في حَشاهُ

وإِذْ يَنْسى فلا يَنْسى حِماها

ويا بَلَدَ الصحابةِ حين عادوا

بِلادٌ حُبُّها في النفسِ دِيْنٌ

رَعاكِ اللهُ يا بلَدَاً تَسامَتْ

إلى حيثُ النّجومُ مُسَبّحاتٌ

أمَكّةُ قِطْعَةٌ من لُبِّ قلبي

يَتيهُ الوالهونَ بها كثيراً

فقدْ طَفَحَ الحنينُ وفاضَ قَلْبٌ

فيا أحْلى البلادِ عَداكِ كَيْدٌ

لِأنَّكِ قِبْلَةُ الإسْلامِ دُمْتِ

وأعْطَيْتِ الأمانَ بِلا جِدالٍ

وَعَظّمْتِ الوِئامَ وكنتِ رَمْزاً

جَعَلْتِ الأمْنَ كالسّلسالِ يَجْري

وأضْحَيتِ لبيتِ اللهِ حِصْناً

مباركَةٌ مقدّسَةُ النَّواحي

يَفيضُ الخيُر فيكِ كما عَهِدْنا

تُطَفِّي لَوْعَةَ المُضْنى بِوَصْلٍ

يباتُ المسُلمونَ وهُمْ أُسارى

بِهِمْ يَسْري الخيالُ إلى رِحابٍ

فيا لمِشاهِدِ الباكينَ فيها

تَعلّقتِ القلوبُ بها وَحَنّتْ

لَها في القلبِ منزلةٌ وقَدْرٌ

حَمامُ البَيْتِ إذ للبَيتِ يُنْمَى

ويا أمَلَ الحَجيجِ وقدْ تَنادوا

يشوقهُمُ إِلى الْغُفرانِ حُبٌّ

فَتِلْكَ عَلامَةُ الْوَلَهِ المُصَفّى

فَيَا حَرَماً يَتُوقُ إليْهِ قلبي

فَكمْ في العَصْرِ يَرْعاها ملوكٌ

فمَدّوا الكَفَّ أنْهاراً تَوالَتْ

ودُرَّةُ عِقْدِهِمْ سَلمانُ أضَفى

يُسَهِّلُ للْحَجيجِ أداءَ نُسْكٍ

وَصلّى اللهُ ما غَنَّتْ طُيورٌ

وأسقْى منْ يَديْهِ العَذْبَ شَهْدَاً

وأشْتاقُ الزّيارةَ والسَّلاما

وتِحْناناً وأشْواقاً عِظاما

ويا مَنْ حُبُّها سَكَنَ العِظاما

كَفجْرٍ نَيِّرٍ أجْلى الظَّلاما

ورَدَّ شُرورَهُمْ فيهمْ سِهاما

فقد ذابَ الفؤادُ وفيكِ هاما

على أدواحِكِ الغَنّا غَراما

يُناجي شَدوُهُ كُلّ النَّدامى

لقد كُنْتِ السَّلامَ لنا مَراما

بِآي الذِّكْرِ نَتْلوهُ دَواما

وأمْنٌ فوقَ هامِ الخَلْقِ حاما

ورِضْوانٌ منَ الرّحمنِ داما

وأرضَ الدينِ والبيتَ الحَراما

كوقْدٍ زادَهُ الشّوْقُ اضْطِراما

تَجَلَّتْ في فَمِ الهَادي ابْتِساما

فكانتْ في صدورِهمُ وِساما

وإيمانٌ وحَقٌ لنْ تُضاما

إلى العلياءِ تَعلوها مَقاما

بذكْرِ اللهِ يُغْتَنَمُ اغْتناما

وَوجْدٌ ذابَ من حَرٍّ هُياما

وليسَ عليهِمُ في ذا مَلاما

من الشّوقِ الذي حَرَمَ المناما

شُعوبُ الأرضِ تُوليكِ احْتِراما

مَدى الأيّامِ في الدّنيا إِماما

فَصُرْتِ بِذاكَ للْكوْنِ السّلاما

لِشرْعٍ في الدُّنا حَفِظَ الذِّماما

يُرّوي طِيبُهُ رَوْضَ الخُزامى

وللأعْداءِ صِرْتِ لَهْمْ زُؤاما

حَباكِ اللهُ خَيْراتٍ جِساما

بِنَصِّ الآيِ مَوْصولاً دَواما

وتَمْسَحُ مِنْ عَنا شَوْقِ النَّدامى

لِذاكَ البيتِ وجْدَاً مُسْتَهاما

تروّي الصّبَّ كاساتٍ مُداما

جَمَالٌ لا أوفّيهِ كَلاما

وباتَتْ تَسْجِمُ الدّمعَ انْسجاما

سَقاها اللهُ مِنْ فيْضٍ غَماما

فَحيَّا اللهُ ذلِكُمُ الحَماما

إليها في الدُّنا عاماً فَعاما

فَجُلُّ الوقتِ تَزْدحِمْ ازْدِحاما

لها قدْ شَبّ نيراناً ضِراما

كَمَنْ فَقَدَ الأحِبَّةَ والمُقاما

حُماةُ الدِّينِ زادوها اهْتماما

عَطاءً يَسْبِقُ الفِعْلُ الكَلاما

مِن اليُسْرِ الذي خَدَمَ الأناما

رَعاهُ اللهُ ذا الـمـلِكَ الهُماما

على الهادي الذي نَشَرَ السّلاما

ومَنْ أسْقاهُ لا يَظْمَا لِزاما

شعر:

إبراهيم محمد بوملحه

مكة المكرمة

حماها الله