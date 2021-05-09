«ناشئة الشارقة» تعزز قدرات الشباب افتراضياً

المصدر: الشارقة - البيان

تُطلق «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، خلال شهر مايو الجاري، مجموعة من البرامج والورش المجانية المنوّعة التي تُقَدّم عن بُعد، في إطار خطتها الطموحة لاستثمار طاقات منتسبيها من الناشئة والشباب في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً، وتعزيز قدراتهم ودعم مواهبهم في مختلف المجالات.

وتوفر ناشئة الشارقة للشباب فرصة الانتساب إليها إلكترونياً بطريقة سهلة، عبر زيارة الموقع الإلكتروني WWW.shjyouth.ae، وتعبئة استمارة الانتساب، والانضمام إلى برامج وورش نوعية يكتشفون خلالها مواهبهم ويتعلمون مهارات جديدة في مجالات مختلفة.

ويشهد شهر مايو الجاري تنظيم باقة منوّعة من البرامج والورش، منها ورشة بعنوان «التمثيل وتنمية مقدرات الممثل»، وهي ورشة تخصصية في عالم التمثيل وتطبيقاته، يقدمها الممثل والمخرج المسرحي مروان عبد الله صالح، ضمن برنامج الفنون المسرحية لناشئة الشارقة، يتم خلالها تدريب المشاركين على كيفية تحليل الشخصية المسرحية، وبرنامج «علماء غيروا العالم»، الذي يتعرف المشاركون من خلاله إلى أهم إنجازات وإبداعات العلماء الذين أسهموا في صنع الحضارة البشرية وغيروا العالم أدباً وعلماً، ويقدمه محمود عبد الحليم، ورمزي المبارك، منشطا الآداب واللغات في ناشئة الشارقة.

كما تشمل قائمة برامج شهر مايو برنامجاً بعنوان «مهارات استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي»، والذي يُقام بالتعاون مع مركز الشارقة للتدريب الإعلامي التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بهدف مساعدة الناشئة في الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وصنع محتوى هادف، وبرنامج «تحديات في طريقك لريادة الأعمال»، الذي يقدمه المستشار والإعلامي هزاع إبراهيم المنصوري، حيث يتعرف المشاركون خلاله إلى أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال الناشئين، والتغلب عليها بنجاح في ظل الأزمات.

ولمحبي التكنولوجيا نصيب في برنامج «روبوتات EV3 – مستقبل الطاقة»، الذي يقدمه ياسر محمد عبد المطلب، وأحمد سعد، منشطا العلوم والتكنولوجيا في ناشئة الشارقة، ويتعرف المشاركون خلال البرنامج إلى مكونات الروبوت EV3، وإلى أداء مهمات برمجية بواسطة برنامج LEGO MINDSTORMS EV3 Education.

وتواصل ناشئة الشارقة برنامج «وقت الرياضة – رياضتك قبل الإفطار»، الذي يقدمه تامر عز الدين دسوقي مشرف عام النشاط الرياضي في ناشئة الشارقة، ويتضمن البرنامج ورشاً يومية حول أهم التمرينات الرياضية التي يمكن ممارستها قبل الإفطار، بما يعزز ثقافة ممارسة الرياضة للحفاظ على صحة النشء والشباب.

وتستمر ناشئة الشارقة في تقديم برنامج «فنون العرائس – ورشة إنجاز العرض» التي يقدمها المخرج المسرحي عدنان سلوم مشرف عام مسار الفنون المسرحية وشروق فتوح مدرب مساعد، وعلي المازمي مساعد مدرب، ويتعرف المشاركون خلالها إلى عدة محاور بداية بالفكرة والكتابة، ومروراً بالتصميم والأداء وصولاً إلى الإخراج، بما يؤهل المشاركين لإتقان كافة مراحل وتفاصيل عرض احترافي بفنون العرائس.