احتفاء تلفزيوني بثنائيات السينما العربية

المصدر: دبي ـ البيان

على مدار الخمسين عاماً الماضية شكلت ثنائيات النجوم جوهر العمل السينمائي في مصر، حيث نجحت هذه الثنائيات في تقديم مجموعة أفلام لا تزال تعيش في ذاكرة الجمهور، كونها تمثل العصر الذهبي للسينما المصري، واحتفاءً بهذه الثنائيات، التي مثل معظمها جوهر العصر الذهبي للسينما المصرية، تطل على الملأ قناة «أو إس إن هو وهي»، التي تجمع أفضل وأشهر أفلام ثنائيات السينما المصرية على مدى الخمسين سنة الماضية، حيث تضم عروض القناة مجموعة من أروع أفلام النجم المصري عادل إمام، والتي تعرض بمناسبة ذكرى ميلاده الذي يوافق 17 مايو الجاري، إلى جانب مجموعة أخرى من الأعمال السينمائية المميزة.

تركز القناة الجديدة المؤقتة على نجوم ونجمات السينما العربية الذين أمتعوا الجمهور العربي بأفلامهم المنوعة، وكشفت إدارة الشبكة عن استعداد القناة الجديدة لعرض أكثر من 30 فيلماً كلاسيكياً عربياً خلال عيد الفطر، وذلك اعتباراً من 13 مايو حتى 5 يونيو.

وتضم قائمة العروض المختارة الفيلم الكوميدي «معبودة الجماهير» من بطولة شادية وعبدالحليم حافظ.

ويروي الفيلم قصة حب ساحرة بين ممثلة شهيرة وممثل مغمور، وما يواجهانه من سخط منتج سينمائي غيور بعد قرارهما الزواج. فيما يصوّر فيلم «تيتو»، رحلة النجم المصري أحمد السقا نحو التوبة بعد أن قضى سنوات عديدة في الإصلاحية بتهمة قتل أحد أمناء الشرطة.

كما تعرض القناة أيضاً ثلاثية «عمر وسلمى» ويروي العمل قصة زوجين مرحين يؤدي دوريهما تامر حسني ومي عز الدين، وسيكون مشاهدو القناة على موعدٍ مع قصص تأسر القلوب؛ أبطالها ثنائيات تألقت على السجادة الحمراء ولمع نجمها على الشاشتين الصغيرة والكبيرة أمثال فؤاد المهندس وشويكار، وتامر حسني ومي عز الدين، وشادية وعبدالحليم حافظ وغيرهم.

عروض

في المقابل، تقدم شبكة «أو إس إن» مجموعة حصرية من الأعمال الترفيهية العربية والعروض الدرامية الروسية والغربية المدبلجة إلى العربية، حيث تنطلق عروض قناة «أو إس إن يا هلا الأولى» بإعادة عرض مسلسل «قيد مجهول»، الذي يعد أول مسلسل تشويق نفسي سوري من إنتاجات OSN الأصلية، وهو من بطولة باسل خياط وعبدالمنعم عمايري ونظلي الرواس.

ويروي المسلسل قصتين متوازيتين تتلاقى خيوطهما بشكل مشوّق مع توالي الأحداث التي تسلط الضوء على التحقيقات التي يجريها المحقق الذكي النقيب خلدون، حول جريمتي قتل لشخصيتين بارزتين.

وتعيد الشبكة أيضاً عرض الموسم الثاني من برنامج يلّا نتعشى، بعد شهر رمضان. حيث تم تصوير البرنامج في الإمارات، وتدور فكرته حول قيام أربعة أشخاص غرباء باستضافة مجموعة من الضيوف أسبوعياً ضمن حفل عشاء، ويتولى الضيوف مهمة تقييم وجبات الأمسية بنقاطٍ من أصل عشر.