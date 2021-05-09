«لوحة وفنان» في ختام برنامج «المستطيل الأدبي الرمضاني»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ضمن الفعاليات الثقافية الرمضانية لـ«لمستطيل الأدبي»، في رأس الخيمة، أقيمت ورشة فنية تحت عنوان (لوحة وفنان)، أعدّ لها وقدمها الفنان التشكيلي الإماراتي ناصر أبو عفرا، حيث قدّم الفنان أبو عفرا شرحاً تفصيلياً حيّاً عن فن الرسم والتلوين وفن ترميم الصور، إذ قدّم أنموذجاً للوحة (حصن رأس الخيمة) أحد أهم المعالم التاريخية الإماراتية في الإمارة، واستعرض طريقة التلوين بريشة الفنان، وكيفية تظليل وتنسيق الصورة في المشهد النهاري والمشهد الليلي مع التركيز على أدق تفاصيل اللوحة؛ وشارك مجموعة من الحضور من مثقفين وشعراء وسينمائيين في إحياء الفعالية، حيث ساهم بتلوين اللوحة كل من أحمد العسم وسعيد الياسي وحمد صغران وأديب العسم وناصر البكر الزعابي وأحمد الكدري ونبيل عيسى الذي أهديت إليه (لوحة الحصن) المنجزة نظير تاريخه الرياضي العريق كأقدم حراس مرمى لنادي الإمارات الرياضي الثقافي، ونظير عمله التطوعي الثقافي في دعم المستطيل الأدبي وروّاد المكان؛ وعلّق نبيل عيسى بالقول: كانت ورشة مميزة ورائعة حيث تعاون الشباب في الإبداع في تشكيل اللوحة التي أنجزها الفنان ناصر أبو عفرا، متمنياً أن نعيد هذه التجربة مرة أخرى، وكم أنا فخور بحضوري بين هذه المجموعة الجميلة من المثقفين الذين أشكر لهم جميعاً إهدائي اللوحة التي ساهمنا جميعاً في تلوينها بفرشاة المحبة لوطننا الجميل دولة الإمارات.

ويعد ناصر أبو عفرا مثقفاً إماراتياً متعدد المواهب، فهو فنان تشكيلي، وفنان فوتوغرافي، وشاعر، وكاتب، وعازف عود، له العديد من الإصدارات في الشعر والفن التشكيلي، وله مشاركاته في العديد من المعارض الفنية في داخل الدولة وخارجها، وحصل على العديد من الجوائز.