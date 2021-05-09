محاضرات وورش لتعزيز مهارات محبي الفنون التشكيلية والتصوير

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تفاصيل «برنامج الفنون التشكيلية» لشهر مايو الجاري، الذي تستضيف فيه بالتعاون مع مركز «عكاس للفنون البصرية» نخبة من الفنانين والمتخصصين ليقدموا مجموعة متنوعة من المحاضرات والورش الفنية التي تسعى الهيئة من خلالها إلى تعزيز مهارات الجمهور العاشق لفن التصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية، وإغناء معارفهم حول جمالياتها وتقنياتها المختلفة.

وسيكون الجمهور خلال الشهر على موعد مع محاضرات وورش عمل فنية وتطبيقية ومعرفية متنوعة تستهدف الشباب من عمر 18 وما فوق، لتعريفهم إلى أحدث الوسائل والتقنيات المستخدمة في فن التصوير والأكريليك وذلك انسجاماً مع محاور استراتيجية «دبي للثقافة» الهادفة إلى تمكين المواهب الشابة بالمهارات والإرشادات التقنية المبتكرة وسهلة التطبيق.

وشمل البرنامج في يومه الأول (أمس) محاضرة بعنوان «الدرون ثقافة وفنون» قدمها الفنان موسى الرئيسي في مركز «عكاس للفنون البصرية» عند الساعة التاسعة مساء، بهدف زيادة الوعي العام حول استخدام الطيارة من دون طيار (درون) وفوائدها في الجانب الفني، حيث سيعرّف المشاركين إلى أساسيات التعامل مع «الدرون» في الجانب الفني وكيفية الحصول على التراخيص.

وفي يوم 21 مايو الجاري سيقدم الفنانان جاسم ربيع وفيصل الريس محاضرة بعنوان «التصوير بالماسح الضوئي» التي ستقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، الساعة 11:00 صباحاً، يتيحان خلالها فرصة أمام الجمهور لاستكشاف آفاق ابتكار مفاهيم جديدة للتصوير واستخدام أدوات غير تقليدية فيه، إذ تدور حول كيفية تسخير الماسح الضوئي لخدمة الأفكار الفنية.

أما ورش العمل، فستكون ورشة بعنوان «تجريد بألوان الأكريليك»، وستقام في يوم 22 مايو بمكتبة الصفا للفنون والتصميم عند الساعة 11 صباحاً. وستعرض الفنانة عبير العيداني خلالها للمشاركين مفاهيم عامة عن ألوان الأكريليك وفن التجريد، مقدمةً إليهم تقنية استخدام ألوان الأكريليك مع الماء على «الكانفس» للحصول على قطعة فنية مميزة، مع إتاحة الفرصة أمامهم لابتكار تأثيرات خاصه بهم باستخدام بخاخ الماء.

ويختتم برنامج الشهر بورشة خارجية حول «تصوير الشارع» للمستوى المتوسط بإشراف الفنان فيصل الريس الذي سيعرّف المصورين المشاركين إلى ميزات هذا النوع من التصوي.