16 كاتباً عالمياً في «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في دورته الـ12، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «لخيالك» في الفترة بين 19 و29 مايو الجاري، 16 كاتباً وروائياً أجنبياً، للمشاركة في فعاليات وجلسات المهرجان التي تعقد على أرض الواقع في مركز إكسبو الشارقة، وبشكل افتراضي عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وتشمل قائمة الضيوف الذين يستضيفهم المهرجان على أرض الواقع، الكاتبة الكولومبية كلاوديا رويدا، صاحبة الـ30 كتاباً مصوراً التي تصدرت قوائم نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعاً، وتُرجمت كتبها إلى 15 لغة، كما ترشّحت في عام 2016 لجائزتي «هانز كريستيان أندرسن» و«أستريد ليندغرين».

وتضم قائمة الضيوف من الولايات المتحدة كلاً من الكاتب والرسام مات لاموث الذي تندرج مؤلفاته ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في أدب الأطفال؛ والكاتبة أمبيكا أناند بروكوب، الكاتبة الرئيسة لسلسلة كتب «جرينفيت غايدز»؛ والكاتب كيفن شيري، مؤلف الكتاب المصور «أنا أكبر شيء في المحيط» الذي فاز بجائزة «جمعية الرسامين» عن فئة أفضل عمل فني أصلي.

وتحل من اليابان ضيفةً على المهرجان، الكاتبة ميساكو روكس، وهي مؤلفة ورسامة قصص مصورة أو ما يعرف بفن «المانغا»، كما تقدم دروساً افتراضية عبر الإنترنت لمساعدة الأطفال على تعلم طرق وتقنيات رسوم فن المانغا.

ومن المملكة المتحدة، يستضيف المهرجان الكاتب كيرتس جوبلينج، مؤلف العديد من قصص وروايات الأطفال الأكثر مبيعاً، ومنها السلسلة الخيالية «ويرورلد» فضلاً عن أنه مصمم كتاب «بوب ذا بيلدر» الحائز جائزة «بافتا»؛ والروائية عائشة بوشبي، مؤلفة رواية «حفنة من النجوم» التي ترشحت لميدالية «كارنيجي» وجائزة «برانفورد بواس».

ويفتح الحدث هذا العام أبوابه أمام زوّاره من الساعة 4 وحتى 10 مساءً، ليقدم 537 فعالية ونشاطاً متخصصاً وسلسلة عروض مسرحية متنوعة إلى جانب العديد من الفعاليات المتميزة مثل «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل».