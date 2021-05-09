زينة رمضان في دبي جماليات وأبعاد روحانية

المصدر: دبي - البيان

تميّزت دبي بالزينة الرمضانية هذا العام، حيث تألقت بالمصابيح التي حملت شكل هلال رمضان، إلى جانب الأضواء المتلألئة حول أشجار النخيل وغيرها من الزينة التقليدية التي أضفت طابعاً رمضانياً متميزاً، وجعلت السكان والزوار يعيشون الأجواء والنفحات الرمضانية الرائعة، مشكلة لوحات جمالية ثرية بالقيم والدلالات والمعاني الروحانية.

وانتشرت تلك الزينة في العديد من طرقات دبي، وحول معالمها الرئيسية ومراكز التسوق، في تقليدٍ سنوي يمنح زوار المدينة وساكنيها تجربة مميزة خلال الشهر الفضيل، خصوصاً وأن دبي تتميز بالتنوع الثقافي، وتحتضن العديد من الجنسيات التي تمكنت طوال الشهر الفضيل من الإطلاع على العادات والتقاليد الأصيلة للشعب الإماراتي المحب للخير والعطاء والتسامح.