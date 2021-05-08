أطفال الشارقة تختتم مبادرة «نصلكم أينما كنتم» الرمضانية

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج «أهلاً رمضان» الذي أطلقته «عن بعد»؛ ضمن مبادرة نصلكم أينما كنتم الرمضانية، مستهدفة من خلاله الأطفال في الفئة العمرية 6 - 12 سنة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام؛ وبرنامج «زوم».خلال الفترة من 13 إبريل حتى 7 مايو الجاري.

ففي الأسبوعين الثالث والرابع من البرنامج تم تنفيذ عدة ورش منها: ورشة «هلال ونجمة» التي أقيمت بالتعاون مع مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، حيث هدفت الورشة إلى تعليم الأطفال أساسيات حرفة «التلي» الإماراتية، كما قام الأطفال خلالها بإنتاج أعمال فنية متنوعة.

أما ورشة «رسالة تسامح» فقد قدمتها الطفلة علياء حارب، معرفةً من خلالها أقرانها على معنى التسامح، وأساليب وطرق التسامح وأهميته وأثره في حياة الفرد والمجتمع، كما أقيمت العديد من الورش استعداداً لعيد الفطر المبارك، منها ورشة «تشكيل البسكويت» التي قدمتها مياسة آل علي التي شاركت الأطفال طريقة إعداد البسكويت وتزيينه.

وفي ورشة «محلاك يا رمضان» التي أقيمت بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث قدمت «أم عزان» ورشة حول العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة خلال شهر رمضان المبارك وطقوس العوائل الإماراتية في هذا الشهر الكريم وعيد الفطر السعيد، كما استعرضت مقدمة الورشة عدداً من المواد والأدوات المنزلية التي كانت تستخدم خلال هذا الشهر الفضيل قديماً.

وقد حظي البرنامج بمشاركة وتفاعل الأطفال في الورش المطروحة، إضافة إلى تفاعلهم في المنشورات التفاعلية والمسابقة الرمضانية عبر صفحات التواصل الاجتماعي للمؤسسة.

وقد تضمن البرنامج الذي هدف إلى توعية الأطفال بالسلوكيات الصحية والأخلاقية في ممارساتهم اليومية ثلاثة محاور وهي: العادات والتقاليد، والصحة، والقيم الأخلاقية والسلوكية.