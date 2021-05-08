نخبة من متخصصي أدب الطفل في ضيافة «الشارقة القرائي»

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ 12 التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 19 وحتى 29 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، نخبة من الأدباء والفنانين العرب في سلسلة جلسات حوارية ونقاشية تجمعهم مع نظرائهم المشاركين من مختلف بلدان العالم، يعقد بعضها على أرض الواقع وأخرى (عن بعد) عبر وسائل الاتصال المرئي.

ويستضيف المهرجان، الذي يفتح أبوابه هذا العام من الساعة 4 عصراً وحتى الـ 10 مساءً، الفنان الكوميدي المصري أحمد أمين، الذي عمل في العديد من المجالات الفنية كممثل ومؤلف ومقدم برامج، ونال شهرته من خلال تقديمه لفيديوهات قصيرة عبر شبكة الإنترنت تحت عنوان «30 ثانية»، كما لمع نجمه عبر «برنامج البلاتوه» الذي يعرض على قناة النهار الفضائية المصرية.

وتشارك من مملكة البحرين كاتبة قصص ومسرحيات الأطفال نسرين جعفر النور. ومن سلطنة عُمان، تحلّ الشاعرة الدكتورة وفاء الشامسي ضيفة على قرّائها، فهي واحدة من الأصوات النسائية المميزة في الوسط الأدبي والإبداعي الخليجي والعربي، ومن دولة الإمارات يستضيف المهرجان الفنانة والمصممة الرقمية عائشة الحمراني. شخصيات بارزة .

ومن مصر أيضاً يشارك القاصّ والروائي وكاتب أدب الأطفال الطيب أديب، صاحب المجموعة القصصية «رحيل السنط»، و«كيف نربي أطفالنا»، ويحلّ على الحدث الكاتبة الأردنية المتخصصة في مجال أدب الطفل فداء الزمر، صاحبة العديد من الإصدارات القصصية والمسرحية.

ويشارك في المهرجان هذا العام كلٌ من الكاتب المصري عمرو سمير عاطف مؤلف العديد من المسلسلات الموجهة للأطفال، والدكتور والناقد المسرحي العراقي حسين علي هارف، الخبير في شؤون الطفولة والشباب، ومسرح الطفل.

ومسرح الدمى والمسرح المدرسي، وعضو مجلس هيئة رعاية الطفولة في العراق، يرافقهم الكاتبة الحاصلة على جائزة الشيخ زايد للكتاب عن قصتها للأطفال «رحلة الطيور إلى جبل قاف» الكويتية هدى الشوا قدومي. ويستضيف الحدث الكاتب والإعلامي فرج ادغيم الظفيري، الباحث المتخصص بأدب الطفل وثقافته، وتشارك من الكويت الكاتبة والأكاديمية هبة إسماعيل مندني، صاحبة العديد من المؤلفات.

الشارقة - البيان

يستضيف مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ 12 التي تنظّمها هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 19 وحتى 29 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، نخبة من الأدباء والفنانين العرب في سلسلة جلسات حوارية ونقاشية تجمعهم مع نظرائهم المشاركين من مختلف بلدان العالم، يعقد بعضها على أرض الواقع وأخرى (عن بعد) عبر وسائل الاتصال المرئي.

ويستضيف المهرجان، الذي يفتح أبوابه هذا العام من الساعة 4 عصراً وحتى الـ 10 مساءً، الفنان الكوميدي المصري أحمد أمين، الذي عمل في العديد من المجالات الفنية كممثل ومؤلف ومقدم برامج، ونال شهرته من خلال تقديمه لفيديوهات قصيرة عبر شبكة الإنترنت تحت عنوان «30 ثانية»، كما لمع نجمه عبر «برنامج البلاتوه» الذي يعرض على قناة النهار الفضائية المصرية.

وتشارك من مملكة البحرين كاتبة قصص ومسرحيات الأطفال نسرين جعفر النور. ومن سلطنة عُمان، تحلّ الشاعرة الدكتورة وفاء الشامسي ضيفة على قرّائها، فهي واحدة من الأصوات النسائية المميزة في الوسط الأدبي والإبداعي الخليجي والعربي، ومن دولة الإمارات يستضيف المهرجان الفنانة والمصممة الرقمية عائشة الحمراني.

شخصيات بارزة

ومن مصر أيضاً يشارك القاصّ والروائي وكاتب أدب الأطفال الطيب أديب، صاحب المجموعة القصصية «رحيل السنط»، و«كيف نربي أطفالنا»، ويحلّ على الحدث الكاتبة الأردنية المتخصصة في مجال أدب الطفل فداء الزمر، صاحبة العديد من الإصدارات القصصية والمسرحية، ويشارك في المهرجان هذا العام كلٌ من الكاتب المصري عمرو سمير عاطف مؤلف العديد من المسلسلات الموجهة للأطفال، والدكتور والناقد المسرحي العراقي حسين علي هارف، الخبير في شؤون الطفولة والشباب، ومسرح الطفل، ومسرح الدمى والمسرح المدرسي، وعضو مجلس هيئة رعاية الطفولة في العراق، يرافقهم الكاتبة الحاصلة على جائزة الشيخ زايد للكتاب عن قصتها للأطفال «رحلة الطيور إلى جبل قاف» الكويتية هدى الشوا قدومي. ويستضيف الحدث الكاتب والإعلامي فرج ادغيم الظفيري، الباحث المتخصص بأدب الطفل وثقافته، وتشارك من الكويت الكاتبة والأكاديمية هبة إسماعيل مندني، صاحبة العديد من المؤلفات.