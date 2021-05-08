سلطان بن أحمد القاسمي يتوّج الفائزين بجوائز «نجم المجالس»

المصدر: الشارقة - البيان

توّج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام الفائزين ببرنامج المنافسات الثقافي الاجتماعي «نجم المجالس» الذي يبث على إذاعة الشارقة.

حيث نال جائزة المركز الأول عائلة حميد الحمادي، من مجلس ضاحية واسط، والبالغ قدرها 60 ألف درهم، فيما حلت في المركز الثاني عائلة حسين كرم إبراهيم، من مجلس ضاحية واسط، وحصدت جائزة قدرها 40 ألف درهم، أما المركز الثالث فذهب لعائلة شهد فرج عبيد، من مجلس ضاحية الخالدية.

وحصلت على 20 ألف درهم، وقدّم البرنامج جوائز للمراكز من الرابع حتى العاشر قدرها 5 آلاف درهم لكل منها. وجاء حفل التتويج الذي عقد مساء أول من أمس بقصر الثقافة، بحضور حسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام وعبير الشاوي، مدير إذاعة الشارقة.

وكرّم البرنامج كلاً من خميس بن سالم السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، وحسن البلغوني من مصرف الشارقة الإسلامي، راعي البرنامج، وجابر المشيري من إدارة المسارح بدائرة الثقافة، الجهة المستضيفة للبرنامج في قصر الثقافة.

وشهد البرنامج على مدى 24 حلقة منافسات بين الفرق المشاركة في موسم هذا العام الذي بثت حلقاته من مسرح قصر الثقافة على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى النقل المباشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق مرايا.

مسابقة كبيرة

ويعد البرنامج، الذي قدم حلقاته جمال السميطي ومريم العاجل، من أبرز مسابقات إذاعة الشارقة في الشهر الفضيل، وجاء من إنتاج هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، واستهدف تقوية العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة، عبر وضعهم في مواقف تتطلب التكاتف والتعاون الكامل للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المنتقاة بعناية، وأتاح الفرصة لأفراد الأسر لإبراز مواهبهم وزرع روح المنافسة بين العائلات بمختلف فئات أفرادها العمريّة.

اعتمد البرنامج في كل حلقة على استضافة متسابقين تجمعهم حدود مجلس الضاحية التابعة لهم، بالتنسيق مع دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، ويتكون كل فريق من 3 أشخاص و2 احتياط لكل عائلة من الدرجة الأولى والثانية، فيما اقتصر الحضور في مسرح قصر الثقافة على المتسابقين دون الجمهور التزاماً بالاحترازات الوقائية.