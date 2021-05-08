تأهل 5 مجموعات فنانين إلى نهائيات جائزة «تورنر»

المصدر: (لندن - أ ف ب)

رشّحت خمس مجموعات فنانين لجائزة «تورنر» المرموقة، وهي جائزة بريطانية للفن المعاصر ستمنح في ديسمبر بعد إلغائها العام الماضي بسبب الوباء، كما أعلن متحف «تايت» البريطاني أمس. وقال المتحف في بيان إن هذه المرة الأولى التي يتم فيها اختيار مجموعات فنانين فقط من المتأهلين للتصفيات النهائية وليس فنانين أفراداً.

وهذه المجموعات هي «أري كولكتف» و«بلاك أوبسيديان ساوند سيستم» و«كوكينغ سكشنز» و«جنتل/‏‏ راديكل» و«بروجكت آرت ووركس». وأوضح المتحف أن «جميع المرشحين يعملون بشكل وثيق ومستمر مع المجتمعات في كل أنحاء المملكة المتحدة لإلهام التغيير الاجتماعي من خلال الفن».

وأضاف: «ممارساتهم التعاونية تعكس أيضاً التضامن وروح الجماعة التي ظهرت في الاستجابة للوباء».