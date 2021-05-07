صدور عدد جديد من مجلة مرامي

المصدر: (الشارقة - البيان)

صدر العدد الجديد «146» أبريل، مايو، يونيو من مجلة مرامي الإلكترونية الفصلية، وجاءت افتتاحية العدد بقلم رئيس التحرير الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لتحمل حديثاً حول المشاكل الأسرية، وجاءت الافتتاحية بعنوان «عقد ملزم ولكن..».

كما ضم العدد عدة تحقيقات ومواضيع وحوارات متميزة ومتنوعة، منها تحقيق حول انتشار ظاهرة الدراسة في المقاهي بين الطلاب، وتحقيق حول التوتر الذي يعتبر عدو المناعة الذاتية الأول.

وسلط باب صحتك تهمنا الضوء على عدة مواضيع منها قصر القامة عند الأطفال، وفي باب تراثيات سلط موضوع المرأة وفنون القول الشعبي، الضوء على دور المرأة في الحكايات الشعبية، كما ضم باباً من جل ولدي عدة مواضيع منها «الهدايا والألعاب لم تعد شرطاً لإسعاد الطفل». واستضاف باب حديث البسطاء كابيدول حداد تسليح أسقف المنازل الذي تحدث عن عمله وأمنياته المستقبلية، وجاءت كلمة مدير تحرير المجلة صالحة عبيد غابش بعنوان «لسنا ملائكة.. ولكن»، لتتحدث عن ضرورة اغتنام الفرص والعودة لطريق الحق والخير.