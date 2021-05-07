«سينما الثلج» تعود إلى «سكي دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ڨوكس سينما»، الذراع السينمائية المتخصصة لشركة «ماجد الفطيم»، عن عودة «سينما الثلج» إلى «سكي دبي» خلال موسم الصيف وذلك استجابةً للطلب الجماهيري الواسع النطاق على هذه التجربة. وتنطلق «سينما الثلج» يوم الاثنين 10 مايو، حيث تتيح هذه التجربة السينمائية الغامرة والفريدة من نوعها، الفرصة أمام الزوار للاستمتاع بسحر الأفلام السينمائية وهم محاطون بالثلج الحقيقي على منحدرات أفضل منتزه تزلج داخلي في العالم. وستستضيف «سينما الثلج» عدة عروض يومياً خلال أشهر الصيف، حيث يمكن للزوار الجلوس والاسترخاء على مقاعد واسعة ومريحة والاستمتاع بمشاهدة أفلامهم المفضلة على الشاشة العملاقة.