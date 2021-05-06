خالد سليم: شكراً محمد بن راشد الداعم الأول للمبدعين

المصدر: دبي - البيان

احتفى الفنان المصري خالد سليم بحصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات ومدتها 10 سنوات، عبر نشره خبر حصوله عليها على حساباته في «إنستغرام»، موجهاً الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه الكبير للمبدعين والفنانين.

كما شكر «دبي للثقافة» و«الإدارة العامة للإقامة في دبي» لمنحه هذه التأشيرة الذهبية، والتي ينالها أصحاب المواهب التخصصية وللمستثمرين ورواد الأعمال والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين. ونشر الفنان المصري صورة له وهو يتلقى الإقامة الذهبية، عبر حسابه في «انستغرام».

، وقال النجم المصري على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»: «أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه للفنانين والمبدعين، وكل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي لمنحي الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات والإدارة العامة للهجرة والجنسية على مجهوداتهم وحسن الاستقبال والحفاوة، ربي يحفظ هذا البلد حكومة وشعباً».