انطلاق مهرجان الفنون الإسلامية «24» في ديسمبر

المصدر: الشارقة- البيان

حددت دائرة الثقافة في الشارقة، شهر ديسمبر المقبل موعداً لانطلاق الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية تحت شعار «تدرجات»، ويأتي برعاية وبدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وترجمة لرؤية سموه في أهمية الفنون كونها جانباً إبداعياً ولغة حضارية عالمية.

وأعلنت الدائرة ذلك في اجتماع، عُقِدَ صباح أمس، بحضور محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير المهرجان، وأعضاء اللجنة التحضيرية للمهرجان.

وقال محمد القصير، إن مهرجان الفنون الإسلامية يعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في أهمية دعم الفنون والثقافة، ومن هنا تأتي أهمية الدورة الرابعة والعشرين، ليمضي الحدث الفني في تألقه العالمي باستضافة فنانين من دول عدة، وأشار القصير إلى الفنون الإسلامية بوصفها فناً عريقاً، يبرز الحضارة العربية الإسلامية بكل جوانبها الجمالية.

وأضاف القصير: «عكس المهرجان منذ انطلاقه أهمية الفنون الإسلامية، وأسس على مدى أكثر من عشرين عاماً لغة بصرية استثنائية، أعادت لهذه الفنون روحها التاريخية، وشكّل (المهرجان) في دوراته المتتالية هوية فنية عالمية، حجزت مكاناً ومكانة بين الفنون الأخرى».

وحول الدورة الرابعة والعشرين، تابع مدير إدارة الشؤون الثقافية: إن المهرجان يسعى إلى استمرارية مشواره الفني في دورة جديدة بروح عملية متجددة.