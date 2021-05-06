«فليبكِكِ دجلة» تحصد «غونكور» للرواية الأولى

المصدر: (باريس- أ ف ب)

مُنحت جائزة غونكور للرواية الأولى، للصحافية إميليين مالفاتو عن قصتها «فليبكِكِ دجلة»، التي تدور حول حكاية شابة عراقية.

وتروي مالفاتو، التي تعاونت سابقاً مع وكالة «فرانس برس»، وتعرف العراق جيداً، تروي في هذا العمل ضمن 80 صفحة، حيثيات محنة هذه الشابة على ضفاف نهر دجلة. وقد صدرت الرواية في سبتمبر الفائت عن «منشورت إليزاد» التونسية.

ومنحت لجنة التحكيم، التي التأمت بتقنية الفيديو، جائزة غونكور للقصص القصيرة للإسرائيلي الناطق بالفرنسية شموئيل تي ماير عن «الحرب انتهت» الصادرة عن دار «متروبوليس» في جنيف. ووصفت الدار القصة الفائزة بأنها «فسيفساء تصوّر نساء ورجالاً يواجهون التاريخ وعجزهم عن معارضته»، و«تعطي لمحة عن الحروب الداخلية والسرية، التي تعقب الحروب» العسكرية.

أما جائزة «غونكور» للسيرة فأعطيت لبولين دريفوس عن فيلم «بول موران». وفاز بجائزة «غونكور» للشعر جاك روبو (88 عاماً) عن مجمل أعماله.