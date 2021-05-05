الأمير هاري يدخل مجال التلفزيون بالتعاون مع أوبرا وينفري

المصدر: البيان الإلكتروني

يعمل الأمير هاري على برنامج تلفزيوني جديد حول الصحة العقلية، بالتعاون مع مقدمة البرامج الأمريكية، أوبرا وينفري، سيبث فى وقت لاحق من الشهر الجاري.

أعلنت ذلك وينفري خلال برنامج "The Drew Barrymore Show" على شبكة "CBS"، حيث قالت إنها ودوق ساسكس يعملان على "سلسلة الصحة العقلية" التي تهدف إلى مساعدة الناس على عيش "أفضل حياة ممكنة".

وظهرت وينفري في العرض مع الطبيب النفسي، بروس دي بيري، الذي قدم استشارته بشأن المشروع المقرر عرضه على "Apple TV".

وقالت: "أريد فقط أن أقول إن الدكتور بيري وأنا كنا أيضا على مدار العامين الماضيين جنبا إلى جنب مع الأمير هاري وأبل، نعمل على سلسلة الصحة العقلية هذه التي ستصدر في مايو على أبل".

وفي وقت سابق، أكد هاري على أنه يعمل على البرنامج منذ عدة أشهر، وفق "روسيا اليوم".

وفي منشور على "انستغرام" قال هاري: "ستركز السلسلة الوثائقية الديناميكية متعددة الأجزاء على كل من المرضى النفسيين والعافية العقلية، مما يلهم المشاهدين لإجراء محادثة صادقة حول التحديات التي يواجهها كل منا، وكيفية تجهيز أنفسنا بالأدوات التي تسمح لنا لا بالبقاء على قيد الحياة فحسب، بل ولنزدهر".

وأضاف أن هذا الالتزام يعتمد على العمل طويل الأمد لدوق ساسكس بشأن القضايا والمبادرات المتعلقة بالصحة العقلية، حيث شارك بصراحة التجربة الشخصية ودافع عن أولئك الذين يعانون بصمت، وتمكينهم من الحصول على المساعدة والدعم الذي يستحقونه.