جلسة معلوف في «طيران الإمارات للآداب» على «يوتيوب»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة الإمارات للآداب، أمس، الجلسة الكاملة والمسجلة لمشاركة الأديب والمفكر البارز، أمين معلوف، في الدورة الأخيرة لمهرجان طيران الإمارات للآداب، وتُعد جلسته في المهرجان رافداً لكتابه الأخير «الانجراف: كيف ضل عالمنا طريقه»، والذي يتناول فيه أمين معلوف قضايا ملحة، مثل الاحتباس الحراري والعولمة والرقمنة. والجلسة متاحة باللغة الإنجليزية على قناة مؤسسة الإمارات للآداب على اليوتيوب مع توافر الترجمة العربية.

وأعربت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، عن سعادتها بإتاحة الجلسة قائلةً: «يسعدنا حقاً أن نواصل مساعينا لتوفير الحوارات الأدبية والثقافية إلى عدد أكبر من جماهيرنا المحلية والعربية والعالمية، فنحن في أوقاتنا هذه بأمس الحاجة لمثل هذه الحوارات والندوات أكثر من أي وقت مضى».

وتأتي جلسة الأديب أمين معلوف في مقدمة سلسلة من جلسات الكتّاب والأدباء والمفكرين المحليين والعالميين والتي ستوفرها مؤسسة الإمارات للآداب تباعًا للجماهير، وتتضمن تلك الجلسات مشاركة الحائزة جائزة نوبل، ملالا يوسفزاي، والشاعر البريطاني ليمن سيساي، إضافة إلى باقة من لقاءات مع كتّاب الدورة الأخيرة من المهرجان، وتشجع المؤسسة المتابعين على الاشتراك في قناتها على اليوتيوب لتلقي الإشعارات عند إصدار أي محتوى جديد.