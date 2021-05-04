«الاختيار 2».. مضمون قوي مؤثر ومآخذ فنية

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

تكمن أهمية مسلسل «الاختيار 2 - رجال الظل» كونه يعود بذاكرة المشاهد إلى الماضي القريب من عام 2013 ليصل بهم إلى عام 2020 ليسرد عبر أحداثه قصص أفراد من الشرطة المصرية استشهدوا في تلك الفترة، مضحين بحياتهم لأجل حماية الوطن والمواطنين من الأعمال التخريبية والإرهابية الخطرة، ويسرد المسلسل أيضاً العديد من تفاصيل الأحداث التي ضجت بها مصر، خلال ما يسمى بالربيع العربي، مثل الاعتصامات التي جرت وأحداث التخريب.. وغير ذلك.

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«الاختيار 2» الذي يعرض في شهر رمضان على عدة قنوات ومنها قناة دبي، من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وإخراج بيتر ميمي. كان قد تصدر محرك البحث «غوغل» منذ عرض حلقاته الأولى.

باعتباره يستحضر الجروح التي لم تندمل بعد، مثل الحلقة التي جاءت بعنوان «حتى لا ننسى» إذ يتذكر الضابط زكريا الذي يقدم شخصيته الفنان كريم عبدالعزيز حادث تفجير إرهابي ويستيقظ مباشرة، لينتقل المشهد بعد ذلك إلى مبنى الأمن الوطني يوليو 2013، وحديثاً بين زكريا واللواء رياض الخولي حول تطورات الوضع في ميدان رابعة العدوية.

وعلى جانب آخر، يوجد يوسف الرفاعى الشخصية التي يقدمها أحمد مكي بصحبة أحمد فهمي في شمالي سيناء بالعريش ويدور حديث بينهما، ويكشف الضابط يوسف عن موقف تعرض له بعد وفاة أصحابه أمامه وتعرضه لطلقة في ذراعه، وبعد ذلك ينتقل إلى ميدان رابعة العدوية واعتصام جماعة الإخوان.

تفاعل

كانت هذه الأحداث دافعاً لتعبير الناس عن تفاعلهم مع العمل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ورغم إعجابهم به، وانتظارهم حلقاته لم يترددوا في إظهار الخطأ الذي جاء في الحلقة 8، فتداولوا أحد المشاهد الذي يجمع أحمد داش ومحمد علاء، ويظهر داش وهو يرتدي «بنطلون» عليه شعار نادي يوفنتوس الجديد الذي صدر عام 2017 في حين أن أحداث العمل تدور عام 2013.

تلك الأحداث التي تظهر مشاعر عدة. إذ كتب أحدهم: «سأعلق علم مصر في الصالة» مع التأكيد الكبير من قبل المشاهدين على أن الأحداث قد أيقظت أحاسيس كانوا يعتقدون أنه تم نسيانها، إلا أنها ما زالت موجودة تسطر جزءاً من الذاكرة ومن تاريخ مصر الحديث.