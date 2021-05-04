مؤلفات ابن سينا وابن الهيثم تثري «كلمات من الشرق»

المصدر: الشارقة - البيان

أخذ معرض «كلمات من الشرق» زوّاره في رحلة نحو آفاق وتجلّيات العلم، معرّفاً من خلال مجموعة من المخطوطات النادرة، بسير العلماء ومنجزاتهم، ومضيئاً على الكثير من الأسرار التي عبّرت عن هويتهم وانشغالاتهم العلميّة والمعرفيّة على امتداد قرون.

وشكّل الركن الذي احتضن العديد من المخطوطات في حقول العلوم والفلك والفلسفة والطبّ وغيرها فسحة استثنائية في دروب المعرفة تعود بالزوّار إلى الأعوام من 1480 وصولاً إلى 1579، وتكشف عن الكثير من المنجزات التي خطّها أمير الأطباء ابن سينا، والحسن ابن الهيثم، وعالم الفلك عمر بن فرخان الطبري، مهندس العمارة والرياضيات، الذي ترجم الكثير من العلوم عن اليونانية والفارسية وغيرها.

من جهة أخرى، نظمت هيئة الشارقة للكتاب ضمن فعاليات معرض «كلمات من الشرق» جلسة حوارية بعنوان «حياة المخطوطات»، استضافت خلالها الدكتور بسام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وهوغو ويتشريك، مؤسس «أنتيكواريات إنلبريس» للكتب النادرة.

وتناولت الجلسة التي جاءت بحضور أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وأدارتها الإعلامية شيخة المطيري، دور الترميم في منح المخطوطات عمراً زمنياً أطول، وأهمية الجهود التي تقودها المراكز المتخصصة وجامعو المقتنيات الأثرية.