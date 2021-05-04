محاضرة تضيء على «الحكاية الخرافية»

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت الإدارة الأكاديمية في معهد الشارقة للتراث ضمن أجندتها العلمية محاضرة افتراضية عبر تطبيق «زووم»، بعنوان «مناهج تحليل الحكاية الخرافية، نماذج تطبيقية»، قدمها الدكتور صالح هويدي، مدير تحرير مجلة «الموروث» الصادرة عن المعهد، واستهدفت الباحثين في التراث الثقافي وعشاق التراث، إضافة إلى كوادر وموظفي المعهد الذين أثروا المحاضرة بتفاعلهم وتساؤلاتهم التي شكلت قيمة مضافة للمحاضرة وما تضمنته من معلومات.

نشر التراث

وقال الدكتور صالح هويدي: «يحرص المعهد في كل إداراته وأقسامه التي تعمل بشكل متكامل، على أن يقدم دوماً مجموعة من الورش والمحاضرات عن التراث وأهميته ومكانته، حيث يتجلى ذلك من خلال الأنشطة والبرامج والفعاليات التي ينظمها المعهد، سواء ما تعلق منها بالجانب الميداني أو الأكاديمي أو العملي، وكل ما يعكس مدى حرص المعهد ودوره في صون التراث وحمايته ونقله للأجيال واستدامته».

وتابع: «حيث جاءت المحاضرة استناداً إلى هذا النهج، ومن منطلق سعي الإدارة الأكاديمية في المعهد لتحقيق رؤية وأهداف معهد الشارقة للتراث، وللمساهمة في نشر ثقافة التراث وما يتعلق بها بين المهتمين والمطلعين وأصحاب الاختصاص».

وأعرب عن شكره وتقديره لكافة الحضور والمشاركين والمتابعين الذين شكلت مساهماتهم ومداخلاتهم وتساؤلاتهم قيمة مضافة نوعية للمحاضرة الغنية.