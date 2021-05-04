القرية العالمية تحتفي بختام موسمها وتسجيل 25 رقماً قياسياً في «غينيس»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت القرية العالمية موسمها الخامس والعشرين، أول من أمس، في عالم من الروائع، بعد أن سطرت اسمها في التاريخ وسط أجواء من السعادة والحماس استمتع بها جميع الحضور.

واستطاعت الوجهة الرائدة تحقيق هدفها الذي تم الإعلان عنه عند افتتاح الموسم في أكتوبر الماضي، والمتمثل بتسجيل 25 رقماً قياسياً في غينيس للأرقام القياسية، احتفاءً بذكرى اليوبيل الفضي على انطلاقها. وحققت القرية العالمية «أعلى ارتفاع لإطلاق الألعاب النارية أثناء القفز الحرّ»، في لوحة ساحرة من الأضواء التي زينت سماء الوجهة.

وتمكنت الوجهة العائلية من تحقيق آخر الأرقام القياسية بالتعاون مع سكاي دايف دبي، في احتفالية أذهلت ضيوف القرية العالمية في اليوم الأخير من الموسم 25، بعد أن قفز 20 من محترفي القفز الحرّ من ارتفاع يزيد على 15000 قدم، مضيئين السماء بـ 78 لعبة نارية فضية اللون تمثل الثقافات التي شاركت في موسم اليوبيل الفضي.

وقام ممثل غينيس للأرقام القياسية بعد التحقق من جميع الأدلّة والمعطيات، بالإعلان عن فوز القرية العالمية باللقب الخامس والعشرين على المسرح الرئيسي في الوجهة وتسليم الشهادة الرسمية للّقب إلى بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، ليقوم الفريق بعد ذلك بالضغط على زر الألعاب النارية الشهير وإطلاق عرض الألعاب النارية الموسيقية الأخير هذا الموسم وسط تشجيع من الضيوف.

وقالت جاكي اللنبي، مدير تنفيذي - التسويق والفعاليات في القرية العالمية: «من الصعب أن نصدّق سرعة مرور الوقت، بحيث إننا نشعر بأننا أعلنا بالأمس فقط تحديد هدفنا في تحقيق 25 رقماً قياسياً هذا الموسم، وهو الأمر الذي كان بالواقع قبل 6 أشهر عند الانطلاقة. لقد كانت رحلة مميزة، واجهنا فيها بعض التحديّات، ولكننا كنا دائماً على ثقة من تمكننا من القيام بالمستحيل».