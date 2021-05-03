صفحات من ذاكرة الإمارات والخليج في «ليوا»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

صدر عن الأرشيف الوطني، العدد الرابع والعشرون من مجلة «ليوا»، وهي مجلة علمية محكمة تُعنى بالبحوث العلمية الأصلية، بالعربية والإنجليزية.

تضمن العدد الجديد من المجلة بحوثاً علمية تاريخية، دارت حول قضايا تاريخية واجتماعية ووطنية مهمة، فكان أول بحوثها تحقيقاً، كتبه: علي محمد المطروشي حول خلاف المؤرخين حول تاريخ المدرسة التيمية المحمودية بالشارقة. وسلط البحث الثاني، الذي كتبه الباحث سيف بن عبود البدواوي. ودار ثالث من إعداد الباحث سلطان العميمي حول مسميات أشجار الغاف في الإمارات. فيما عرضت الباحثة سهيلة المنصوري كتاب «أوائل زايد».