خرائط نادرة للعالم القديم في «كلمات من الشرق»

المصدر: (الشارقة - البيان)

يتيح معرض «كلمات من الشرق» الذي تستضيفه «هيئة الشارقة للكتاب» في مقرها، ويختتم اليوم، مساحة متميزة لعرض نماذج من الخرائط القديمة الأكثر شهرة على المستوى العالمي.

ويمثّل المعرض فرصة للجمهور للاطلاع على كنوز من المقتنيات، ومحطة لالتقاء عشاق الخرائط التي لا تخلو من جماليات فنية تتأسس على الإتقان والدقة في رسم تفاصيلها.

وتتضمن معروضات «كلمات من الشرق» خريطة «مابا موندي» الشهيرة التي رسمها فرا ماورو، وهو راهب ورسام خرائط من البندقية ولد سنة 1400، تذكر المصادر أنها رسمت بتكليف من الملك أفونسو الخامس ملك البرتغال، واستغرق إنجازها سنوات إلى أن اكتملت في 24 أبريل 1459م. وفي التعريف بالخريطة ترد إشارات إلى أنها تعتبر أكبر خريطة تم رسمها في العصور الوسطى، وتغطي نسختها الأصلية أكثر من خمسة أمتار مربعة.

يذكر أن نسختها الأصلية محفوظة في البندقية وتم إعداد نسخة أخرى منها لتحفظ في المكتبة البريطانية في عام 1804. وفي عام 1869 أنتج بائع الكتب الفينيسي مونستر أول نسخة فوتوغرافية من الخريطة بمقياس 62 × 68 سم فقط، بينما النسخة التي تعرض في مقر «هيئة الشارقة للكتاب» من الصور الفوتوغرافية التي قام بالتقاطها المصور الإيطالي كارلو نايا عام 1871، وتطابق الحجم الأصلي للخريطة 223 × 223 سم.