1700 مشارك استقطبهم «صندوق القراءة» الافتراضي

المصدر: (دبي - البيان)

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» فعاليات نسخة 2021 من «صندوق القراءة» التي أطلقتها بحلة افتراضية لهذا العام خلال شهر القراءة الوطني.

واستقطبت فعاليات المبادرة 1700 مشارك من الكبار والأطفال من شتى أنحاء الإمارت ومن مختلف الجنسيات.

وجاء تنظيم «صندوق القراءة» الافتراضي ضمن جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى تشجيع جيل الشباب على الانخراط في القراءة والكتابة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة القراءة كعادة يومية ونشر المعرفة بين أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة وبناء مجتمع قارئ، وذلك انطلاقاً من التزامها بدعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016 - 2026.

ووفرت المبادرة عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز» طيفاً متنوعاً من ورش العمل التثقيفية الثرية بالفائدة والمتعة باللغتين العربية والإنجليزية تم اختيارها بعناية وأشرف على تقديمها نخبة من الكتاب والفنانين والأدباء على مستوى دولة الإمارات.

وكانت ورشات العمل مقسمة ضمن برامج أسبوعية، حيث أتاحت أمام المشاركين فرصة التعرف إلى الكثير من الموضوعات والمهارات الثقافية والفنية؛ مثل قراءة الموسيقى (صولفيجيو)، وتاريخ الرواية الإماراتية، واستكشاف أساليب كتابة قصص التشويق.