«ثقافية أبوظبي» تطلق حملة ليالي رمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفالاً بشهر رمضان المبارك، أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حملة ليالي رمضان التي توفر من خلالها مجموعة متنوعة واستثنائية لتجارب التسوق وتناول الطعام والعروض، إضافة إلى أحدث صيحات الموضة العالمية.

وتقدم عروض أبوظبي من خلال الحملة، التي تستمر لغاية 15 مايو، لعشّاق الموضة والأزياء قطعاً محدودة الإصدار من 13 علامةً عالميةً تتوافر حصرياً في مراكز التسوق ضمن الإمارة، ومن بينها ماكس مارا، وتوري بورش، وسيسلي، ودولتشي أند غابانا بيوتي، وجيرلان، وجسوير وغيرها الكثير، كما تتيح علامة تريانو تشكيلة كبيرة من التجارب والهدايا في متجرها في ياس مول.

وتتعاون عروض أبوظبي مع بنفت كوزمتيكس، إحدى أبرز علامات مستحضرات التجميل العالمية، لتتيح للسيدات تجربةً تفيض باللون الوردي هي الأولى من نوعها في المنطقة في فيفتي سفن بوتيك كافيه من 22 أبريل ولغاية 6 مايو، حيث ستتحول تصميمات وجهة تناول الطعام الشهيرة خلال شهر رمضان المبارك إلى اللون الوردي، الذي يعكس طابع بنفت كوزمتيكس في عالم مستحضرات التجميل. وانسجاماً مع الأجواء والتصميمات المميزة، يقدم المطعم للسيدات قائمة إفطار وسحور خاصة وردية اللون.

ولتلبية تطلعات الذواقة من عشاق المأكولات، يتعاون موسم فنون الطهي في أبوظبي مع منصة زوماتو لإطلاق تحدٍ خاصٍ بالمطاعم لإبداع أشهى أطباق الحلويات في الإمارة، فضلاً عن حسومات تتراوح بين 10-50% على طلبات التوصيل عبر التطبيق من مختلف المطاعم، مثل كريب آند كنافة كورنر كافتيريا ولابريوش وستريت ناين.

ويمكن لعشاق الطعام المشاركة بتحدي وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على فرصة تناول الآيس كريم مجاناً ولمدة عام كامل من بروكلين كريمري، وذلك من خلال نشر صورة لهم أثناء تناول أحد أطباق الحلويات من المطاعم المشاركة بالنسخة القادمة من فعالية أشهى الحلويات، الحملة المبتكرة التي تقدم عروضاً رائعة ومجموعة من أشهى الحلويات الرمضانية.

وتحرص دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي على تقديم تجربة آمنة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر تطبيق معايير شهادة الأمان (Go Safe) لضمان تجارب آمنة في مراكز التسوق والمطاعم ووجهات الجذب السياحية.