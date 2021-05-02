«الأليكسو» تعتمد «العربية للمسرح» وكالة متخصصة في التطوير

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليكسو) الهيئة العربية للمسرح وكالة عربية متخصصة في رعاية وتنمية وتطوير المسرح العربي، وذلك ضمن نسيج منظمات العمل العربي المشترك، وهو الأمر الذي يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة لتكون في مستوى هذا التشريف والتكليف في نفس الآن، وأن تكون في مستوى تطلعات وانتظارات المسرحيين في الوطن العربي، وذلك بتشارك وتعاون مع كل نساء ورجال المسرح في الوطن العربي وكل المؤسسات والمنظمات والاتحادات والجمعيات التي تعنى بالشأن المسرحي، إلى جانب تقوية العلاقات بين الهيئة والوزارات الوصية على المسرح عبر مختلف آليات المنظمة.

وتنزيلاً لخطة العمل التي وضعها الطرفان سطرت اللجنة المشتركة المحاور الأولى التي ستباشرها خدمة لتطوير الحركة المسرحية في الوطن العربي: استراتيجية تنمية وتطوير المسرح المدرسي في الوطن العربي، وضع برنامج تنفيذي مشترك خاص بمهرجانات المسرح في الوطن العربي، التداول في إيجاد منظومة قانونية نموذجية للحماية الاجتماعية للفنانين العرب.

ويأتي نشاط ونجاح الهيئة هذا، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، القاضية بجعل الهيئة خيمة تجمع المسرحيين العرب وتوسيع دائرة إشعاعها وانفتاحها على المؤسسات الدولية والعربية المعنية بالشأن المسرحي، وتكريساً للتعاون البناء الذي تم بين الهيئة العربية للمسرح والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الأليكسو» منذ نشأة الهيئة سنة 2008 والدور الذي لعبته المنظمة إسهاماً منها في إبراز عمل الهيئة وتقديمها للثقافة العربية كشخصية اعتبارية تعمل في خدمة الثقافة العربية من خلال المسرح، وتبعاً لمقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الأليكسو» والهيئة العربية للمسرح بتونس يوم الأربعاء 10 يونيو 2015 .