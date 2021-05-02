دبي تستضيف أشهر فرق الموسيقى والمسرح العالمي في مايو ويونيو

المصدر: دبي - البيان

فعاليات وبرامج ترفيهية تنبض بألوان ثقافات العالم وتشمل شتى صنوف الفنون والإبداع، تحتضنها دبي، في الشهر الجاري وشهر يونيو، إذ تستضيف معها في مجموعة معالم مرافق في الإمارة، أبرز الفرق الموسيقية العالمية والعروض المسرحية الشهيرة، علاوة على الأنشطة الأخرى الترفيهية والتراثية، وذلك طبعاً/‏‏ حسب ما كشفه جدول فعاليات دبي، المنصة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة).

ويحمل هذا الموسم الجديد لسكان الإمارة وزوارها بمختلف أعمارهم واهتماماتهم، أجندة حافلة بالعروض الاستثنائية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تركيز دبي على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحتياطية في مواجهة "كورونا"، بشكل نوعي، وذلك في كافة الفعاليات، وهو ما نجحت وتميزت فيه عالمياً، حيث إنها من أولى المدن العالمية التي أعادت فتح أنشطتها الاقتصادية بما فيها قطاع الفعاليات، خلال هذه الفترة التي تشهد تصدي العالم ل"كورونا"، إذ تلتزم دبي باتخاذ تدابير وقائية صارمة ليتسنى للضيوف الاستمتاع بعروضهم المفضلة في بيئة آمنة.

كوميديا

يمكن لعشاق الكوميديا الاستمتاع بالعديد من الفعاليات، فبعد النجاح اللافت الذي حققه العام الماضي، يعود مهرجان دبي للكوميديا في شهر مايو ليستضيف مجموعة من ألمع نجوم الكوميديا لمدة 10 أيام من العروض المذهلة في مختلف أنحاء دبي.

ويقدم المهرجان لسكان دبي وزوارها برنامجاً حافلاً بالضحك والتشويق خلال الفترة ما بين 13 و22 مايو، مع ما يتضمنه من الكوميديا الارتجالية والعروض الترفيهية والأنشطة المتنوعة بمشاركة نخبة من المواهب الكوميدية العالمية .

وتستضيف سفينة «كوين إليزابيث 2» مجموعة واسعة من الفعاليات المباشرة هذا الموسم التي جرى استلهامها من العصر الذهبي للرحلات البحرية بالتعاون مع نخبة فنانين عالميين. ويأتي في مقدمتها عرض بعنوان لم شمل آبا والذي يحتفي بالفرقة الشهيرة وأبرز أغانيها الكلاسيكية مثل «سوبر تروبر» و«تيك أتشانس أون مي» بين 27 و28 مايو الجاري.

فيما يطلّ الممثل والشاعر الهندي يحيى بوتوالا على الجمهور مع عرض «ألفاز كا سفر» (رحلة الكلمات) في 2 يونيو المقبل ليصحبهم في رحلة عاطفية تجمع بين الفرح والحنين. ويحتفل عرض «ذا كوين إكسبريينس» بالذكرى الأربعين على إطلاق أغنية «وي آر ذا تاشمبينس» بين 24 و25 يونيو المقبل.

ويمكن للجمهور أيضاً الاستمتاع بتجربة تفاعلية حافلة بالمرح في 11 يونيو المقبل مع عرض «هوز لاين إز إت أني وي» لفرقة الكوميديا الارتجالية الشهيرة من المملكة المتحدة ذا نويز نكست دور.

في حين يخطف عرض لابيرل من دراغون أنظار سكان دبي وزوارها بين 12 إلى 20 مايو الجاري.

عروض عائلية

وترحب سفينة كوين إليزابيث 2 هذا الموسم بالصغار لمشاهدة عرضين حافلين بالترفيه والمرح، بما في ذلك عرض حورية البحر الصغيرة خلال الفترة 12 و22 مايو، المستوحى من عالم ديزني. ومن جهة أخرى يعود «مفاجآت صيف دبي» المرتقب بأبهى حلّة في شهر يونيو مع عروض رائعة وتجارب عائلية ممتعة.

ويقدم الحدث للسكان والزوار من مختلف الأعمار والثقافات باقة حافلة من التجارب الترفيهية الممتعة مع تخفيضات قيّمة. كما يعود سباق القفال للسفن الشراعية التراثية في 20 مايو من هذا العام ليحتفي بالذكرى الثلاثين على تأسيسه.

وينطلق سباق دبي للجري الصحراوي في 4 يونيو في ملعب ذا سيفينز ستاديوم. وسيكون عشاق اليوغا على موعد مع جلسات مميزة تنظمها منصة كور دايركشن وسط أبرز المعالم الشهيرة في مختلف أنحاء المدينة خلال شهر مايو.

ويشكل سوق رايب ماركت في حديقة أكاديمية الشرطة وجهة مثالية للتنزه والاستمتاع بالطقس المشمس في المدينة. ويفتح السوق أبوابه حتى 8 مايو.