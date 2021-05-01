أطفال «مراكز الناشئة» يكتسبون معارف قيّمة في الثقافة

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، في شهر أبريل 2021، باقة منوّعة من البرامج والورش التدريبية عبر تقنيات الاتصال المرئي، بهدف تنمية معارف منتسبيها وإكسابهم مهارات جديدة وقيّمة في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والفنية.

وشاركت مجموعة من منتسبي مراكز ناشئة الشارقة في ورشة إبداعية بعنوان «من الفكرة إلى الكتاب» نظمتها جمعية الناشرين الإماراتيين بالشراكة مع مجموعة كلمات وبالتعاون مع ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة، تزامناً مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار.

وفي برنامج «على مائدة كتاب» الذي نظمه مركز ناشئة خورفكان بالشراكة مع المكتبة العامة بخورفكان، ناقش المشاركون الكاتب محمد النابلسي مؤلف رواية «تمر ومسالا»، في لقاء معرفي أداره الكاتب غيث الحوسني، وأبدى الناشئة آراءهم في الرواية بأسلوب النقد الدرامي البنّاء، ومدى نجاح الكاتب في الحبكة الدرامية للرواية التي تجمع العديد من الرسائل الإيجابية والمشاهد الإنسانية التي تجسد الثقافة المشتركة بين البشر.

وتواصل «ناشئة الشارقة» برنامج فنون العرائس – ورشة إنجاز العرض، التي تستمر حتى شهر يونيو المقبل، ويقدمها المخرج عدنان سلوم، مشرف مسار الفنون المسرحية في ناشئة الشارقة، وشروق فتوح مدرب مساعد، وعلي المازمي مساعد مدرب، ويتعرف المشاركون فيها إلى عدة محاور بداية بالفكرة والكتابة، ومروراً بالتصميم والأداء وصولاً إلى الإخراج، لإتقان مراحل وتفاصيل عرض احترافي بفنون العرائس كافة.