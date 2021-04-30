تفاصيل مهرجان الشارقة القرائي للطفل 5 مايو المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم هيئة الشارقة للكتاب، مساء الأربعاء 5 مايو المقبل، مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 19 إلى 29 مايو تحت شعار «لخيالك».

يأتي ذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت رعاية قرينته، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. ويتحدث خلال المؤتمر الذي يعقد في مبنى هيئة الشارقة للكتاب عند 8:45 مساءً، كلّ من أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب؛ وخولة المجيني، منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل، للكشف عن أبرز تفاصيل الدورة الجديدة والفعاليات وورش العمل، بالإضافة إلى استعراض قائمة الضيوف المشاركين، وغيرها؛ كما يشهد المؤتمر حضور ومشاركة عدد من الشخصيات الرسمية والثقافية.