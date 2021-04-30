الإعلان عن أسماء الفائزين في مهرجان دبي للمأكولات

المصدر: دبي - البيان

أعلن مهرجان دبي للمأكولات عن أسماء الفائزين في السحب الخاص بحملة «مهرجان المأكولات في بيتك 2021» إحدى أبرز فعاليات المهرجان الذي اختتم فعالياته في السابع عشر من الشهر الجاري.

وتقاسم 10 من سعداء الحظ الجائزة الكبرى وقدرها 500.000 درهم، ليحصل كل منهم على قسائم تسوق بقيمة 50.000 درهم لكل منهم. وخلال الدورة الثامنة من المهرجان، أعطت الحملة المتسوقين الذين أنفقوا 250 درهماً على الأقل في كل من وايتروز، وسبينس، والمايا، ولولو هايبر ماركت، وتعاونية الاتحاد، فرصة الدخول في السحب الأسبوعي على القسائم.

وتضمنت قائمة الفائزين الذين تم اختيارهم عشوائياً ضمن السحب: سليمان عمر أدبا وحسن عبد الله علي من تعاونية الاتحاد، ومانيكا لاخياني وديديث فيلالوبوس من المايا، وناديا ستوكس وكيني فاز من سبينس، وكيم لورانس وإيما لو من ويتروس. وآنا توماس، وغريشما في إيه من لولو هايبر ماركت.

وبإمكان الرابحين العشرة الاستفادة من القسائم التي فازوا بها لدفع قيمة مشترياتهم في الفروع المنتشرة في جميع أنحاء المدينة من محلات الهايبرماركت التي فازوا من خلالها.