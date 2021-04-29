«بوك ستوديو» تنظم «تأمل على ضوء القمر»

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت مؤسسة «بوك ستوديو» لدمج الثقافة بالمجتمع أمسية رمضانية بعنوان «تأمل على ضوء القمر» على شاطئ الشارقة. بداية استهلت عبير كزبور مديرة بوك ستوديو الجلسة بالتعريف بمبادرات بوك ستوديو الثقافية.. وقالت نحن نهتم بنشر الكتاب من خلال تطبيقات عملية تستلهمها مم نقرأ.. فما نفع الكتاب إن لم يسهم في تغييرنا للأفضل ومن تحسين أسلوب حياتنا لاسيما خلال جائحة كورونا والتي كانت سبباً في تباعدنا لفترة طويلة ما أثر على نفسياتنا جميعاً ونحن نشكر الله على تواجدنا في دولة الإمارات إذ كانت من أول الدول التي تخطت وتجاوزت هذه الأزمة بنجاح... ونحن اليوم بصدد قراءة لكتابي مفاتيح التسامح والتي كان منها مفتاح التعاطف مع النفس والآخرين فمع كل الضغوط النفسية التي تحيط بنا علينا أن نخصص ساعة لذاتنا نخرج بها من ضيق العيش إلى رحابة الكون على ضوء القمر في منتصف شهر رمضان الفضيل.

بعد ذلك بدأت مدربة التمكين فاطمة عبد الله جلسة التأمل وشرحت من خلال تطبيقات عملية كيفية الاسترخاء. التي تركز على التنفس العميق والتأمل لتصل بالمتدربين إلى حالة من الصفاء الذهني التي ستساعدهم على التخلص من الضغوط العصبية والنفسية وتحسن من أسلوب حياتهم.

وشرحت المدربة فاطمة عبد الله أن يوم اكتمال القمر من الأيام المبشرة بالنجاح، والخير والبركة، لذا تعتبر هذه الليلة فرصة مثالية لتبدأ رحلة الذات مع دورات القمر مما يساعد على الالتحام الكامل بين العقل والجسد.