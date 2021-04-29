اليونسكو تعتمد قرار الإمارات بشأن «إطار تعليم الثقافة والفنون»

المصدر: أبوظبي - البيان

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالإجماع، القرار الأول من نوعه الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها عضواً في المجلس التنفيذي، بعنوان «الإطار الخاص بتعليم الثقافة والفنون»، الذي جاء لضرورة البدء باتخاذ إجراءات عمل ملموسة لتعزيز التعاون بين الثقافة والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الـ 211 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، المنعقد في الفترة من 7 إلى 21 أبريل، وقد حظي القرار برعاية 45 دولة من الدول الأعضاء، والتي بدورها ثمنت مقترح قرار دولة الإمارات، الرامي إلى تسخير الثقافة في التعليم، وتوفير توجيه علمي بشأن دمج التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي في إعداد برامج تعليم الثقافة وتوفيرها.

خطوة أولى

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في دولة الإمارات، أهمية تعليم الثقافة والفنون باعتباره الخطوة الأولى لدعم المواهب، ما يدعونا إلى التفكير في الأطر الحالية للتعليم والثقافة، وتطويرها لتوائم التطورات المعاصرة. مشيرة إلى أن القرار يعزز توجهات اليونسكو، ويضعها ضمن إطار منهجي مصمم لكل مكونات القطاع الثقافي والفني في العصر الرقمي وما بعده.

من جانبها، قالت سلمى الدرمكي الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في دولة الإمارات: «لاحظت دولة الإمارات العربية المتحدة الحاجة إلى مزيد من الحوار العملي بين الخبراء حول أفضل الممارسات والاتجاهات المتعلقة بتعليم الثقافة والفنون، ومن هنا بدأنا صياغة القرار الذي يستند إلى جهود اليونسكو خلال المؤتمرين العالميين لتعليم الفنون عامي 2006 و2010 في البرتغال وجمهورية كوريا».

تنمية مستدامة

وينص القرار على أهمية التعليم والثقافة بجميع جوانبها، في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى الأحكام الواردة في أهداف اتفاقية عام 2005 بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، التي تؤكد مجدداً الدور الأساسي الذي يؤديه التعليم في حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي.

كما يشجع القرار الدول الأعضاء واليونسكو على استعراض نهج كل منها الخاص بتعليم الثقافة والفنون، ومواءمته مع التقدم المعاصر، واغتنام الفرص التي يتيحها العصر الرقمي لدعم التفكير والمبادرات في هذا المجال.