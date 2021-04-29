بدور القاسمي تشارك في حفل تسلّم تبليسي لقب «العاصمة العالمية للكتاب»

المصدر: جورجيا - البيان

شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، برفقة الأمين العام للاتحاد خوسيه بورغينو، حفل تسلم العاصمة الجورجية تبليسي لقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2021 من العاصمة الماليزية كوالالمبور، والذي عقد في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

وشارك في الحفل كل من كاخا كالادزي محافظ مدينة تبليسي، وأنور بن محمد زين نائب محافظ مدينة كوالالمبور، وعدد كبير من الشخصيات، وشهد الإعلان عن برنامج المدينة بهذه المناسبة والجهود التي بذلتها للنهوض بدور الكتاب على المستوى المحلي والدولي.

واجتمع ممثلو العواصم الثقافية عقب الحفل لبحث آليات تعزيز تجربة هذا اللقب الثقافي الرفيع، وضمان تبادل التجارب الناجحة والخبرات مع المدن المرشحة للفوز به في المستقبل. وتم اعتماد إنشاء شبكة تضم كل المدن الحاصلة على هذا اللقب، لتكون بمثابة منصة مشتركة.

برنامج ثقافي

وفي كلمة ألقتها بعد الحفل، قالت الشيخة بدور: «يعتبر البرنامج الثقافي الذي أعدته تبليسي احتفاءً بحصولها على لقب العاصمة العالمية للكتاب، إضافةً قيّمة وجديدة للمبادرة، إذ يتميز بتركيزه على إلهام الشباب وتنمية خيالهم بالأساليب المبتكرة التي توفرها التكنولوجيا».

وأضافت: «إن تنظيم مثل هذا الحفل يتطلب عادةً الكثير من الجهد والتخطيط والعمل خاصة في ظل ظروف الوباء، إلا أن الجورجيين تمكنوا من التغلب على الكثير من التحديات لتحقيق ذلك، وأنا على ثقة بأن الفريق القائم على برنامج العاصمة العالمية للكتاب في جورجيا سيقدم فعاليات تفتخر بها مدينة تبليسي والدولة بأكملها».

صناعة النشر

وفي اجتماع منفصل، التقت الشيخة بدور القاسمي أعضاء «رابطة الناشرين وبائعي الكتب الجورجيين»، التي تلعب دوراً مهماً في تطوير صناعة الكتاب في جورجيا، واستمعت إلى خبراء الصناعة المحليين حول طبيعة التحديات التي واجهتهم جراء أزمة كورونا.

كما شاركتهم رؤية الاتحاد الدولي للناشرين والتي تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد، بتوجيه منظومة النشر بشكل عام، إلى تعزيز المرونة والابتكار والاستدامة في هذا القطاع.

تحديات

جاءت زيارة رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين لجورجيا بعد زيارات قامت بها هذا العام إلى أربع دول أفريقية شملت مصر وكينيا وساحل العاج وغانا، لبحث التحديات التي واجهتها أسواق النشر نتيجة أزمة كورونا، وسبل معالجتها، إلى جانب استعراض خطط الاتحاد لتقديم الدعم الإداري والاستراتيجي لها وتمكينها من العودة إلى نشاطاتها وتعزيز فرص نموها.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للناشرين أطلق مبادرة العواصم العالمية للكتاب عام 2001 برعاية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وهو اليوم عضو في اللّجنة الاستشارية للمبادرة.