حملة «أبطال رمضان» تواصل تمكين روح العطاء

المصدر: (دبي - البيان)

تواصل حملة «أبطال رمضان» التي أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالتعاون مع شركائها «طلبات» و«هيئة الهلال الأحمر الإماراتي و«بنك الإمارات للطعام» لدعم موظفي الخدمات الأساسية والأسر المتعفّفة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الشهر الفضيل في تمكين أهل الخير وأصحاب والأيادي البيضاء من تقديم مساهماتهم الخيرية النبيلة، إذ تجاوز عدد المستفيدين من الحملة 34 ألف محتاج، بمشاركات زادت قيمتها على 268 ألف درهم إماراتي منذ إطلاقها.

وقد سجلت «حملة أبطال رمضان» التي تستمر طوال شهر رمضان المبارك شراء وجبات إفطار وطرود غذائية وتموينية من «طلبات مارت» بقيمة إجمالية بلغت 268,810 دراهم إماراتية منذ إطلاق الحملة، ساهم فيها رواد العمل الخيري من مؤسسات وأفراد في جميع أنحاء الدولة.

ويتم شراء الوجبات والطرود الغذائية عبر تطبيق «طلبات»، ليتم توزيعها بشكل سريع وآمن على العمال والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الدولة بالتعاون مع «بنك الإمارات للطعام» و«الهلال الأحمر الإماراتي»، حيث تتوقع «دبي للثقافة» استمرار تدفق المساهمات بزخم أكبر حتى نهاية الشهر الكريم.

وتأتي حملة «أبطال رمضان» في إطار مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تسعى «دبي للثقافة» من خلالها إلى تعزيز روح الخير ونشر قيم العطاء بين أفراد المجتمع، كما تندرج ضمن جهود الهيئة الرامية إلى دعم أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالإسهام في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي.