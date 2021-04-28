«دبي للثقافة» تضيء على دور الأدب في رفد الاقتصاد الإبداعي

المصدر: (دبي - البيان)

تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» جلسة حوارية افتراضية تحت عنوان «الأدب والاقتصاد الإبداعي»، داعيةً أفراد المجتمع من الإماراتيين والمقيمين للانضمام إلى هذه الجلسة الغنية التي تنظمها ضمن جهودها لتعزيز الوعي حول أهمية الصناعات الثقافية في رفد الاقتصاد الإبداعي ودور القطاع الأدبي في هذا المجال.

وتأتي هذه الورشة في إطار التزام «دبي للثقافة» بتفعيل البرامج والخطط التي تواكب لتوجه إمارة دبي نحو رفد الاقتصاد بموارد جديدة تتمثل بقطاعات الثقافة والفنون، وغيرها من الحقول الإبداعية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي» في تحويل الإمارة إلى وجهة عالمية للثقافة وعاصمة للاقتصاد الإبداعي.

وتقام الورشة التي تستهدف موظفي «دبي للثقافة» والمهتمين من شتى فئات مجتمع الإمارات، مواطنين ومقيمين، عبر منصة «زووم» في الساعة 11:00 من صباح يوم غد الخميس، بإدارة الكاتبة الإماراتية إيمان اليوسف، ومشاركة الباحث والكاتب الإماراتي فهد المعمري، والكاتب والروائي الإماراتي محمد الحبسي.

وتسلط محاور الجلسة الضوء على مدى تأثير الأدب على القوة الناعمة والاقتصاد الإبداعي، وتشجيع المؤسسات الثقافية على الاعتناء بموارد الأدب.