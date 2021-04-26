«دبي للمأكولات» يختتم فعاليات دورته الـ 8

المصدر: دبي- البيان

أسدل الستار على الدورة الثامنة من مهرجان دبي للمأكولات- المهرجان السنوي للطعام، الذي انطلق في 25 مارس الماضي، وتضمن برنامجاً حافلاً بالأنشطة والتجارب الفريدة على مدار 24 يوماً، ليستعرض مكانة دبي العالمية عاصمة لفنون الطهي في المنطقة، ووجهة مميزة لعشاق الطعام.

وفي دورته لهذا العام، شهد المهرجان مشاركة أكثر من 1500 مطعم، ليقدم من جديد منصّة متميزة للزوار والمواطنين والمقيمين، تمكنهم من تجربة التنوع الباهر في مشهد الطعام المميز.

وعلى مدار أيام المهرجان، قدّم «أسبوع دبي للمطاعم» فرصة لرواد المهرجان للاستمتاع بوجبات شهية مكونة من طبقين أو ثلاثة أطباق للغداء بأسعار مناسبة في أكثر من 40 مطعماً من أبرز مطاعم المدينة.

دفعة كبيرة

وقال كيفين جوشي، مدير المجموعة للتسويق والاتصال في كرنفال باي تريسيند: «كان أسبوع المطاعم في دبي رائعاً بالنسبة لنا بعد عام صعب شهده قطاع المطاعم. لقد أعطانا دفعة كبيرة لمواصلة العمل، واستقطاب عملاء جدد».

ومن خلال توفير الدعم لقطاع المأكولات والمشروبات في المدينة طوال الفعالية، التي استمرت 24 يوماً، شهد أسبوع دبي للمطاعم أكثر من 12000 عملية حجز- بزيادة 30% في المتوسط عبر المطاعم المشاركة.

وعادت فعالية «رحلة في عالم المذاقات» من جديد، لتقدم 25 تجربة للذواقة تضمنّت موائد الشيف، ودروس الطهي مع عدد من أبرز الطهاة المبدعين، إلى جانب العروض الخاصة في أفضل مطاعم المدينة.

وللراغبين بالاحتفاء بالإبداعات والمطاعم المحلية، استعرضت قائمة «صنع في دبي» روح ريادة الأعمال في المدينة، والتي تضمنت عدداً من خيارات المطاعم والمقاهي المملوكة لمواطنين إماراتيين والوجهات التي ابتكرها رواد هذا القطاع من أنحاء العالم، حيث تميزت كل من تلك الوجهات المشاركة، والتي بلغ عددها 20 وجهة للعام 2021، بكونها نشأت وترعرعت في دبي.

واختتم مهرجان دبي للمأكولات فعالياته محققاً نجاحاً كبيراً بفضل التجارب المنوعة.

وخضعت كل تجارب تناول المأكولات، وكذلك الفعاليات والأنشطة، التي يتضمنها مهرجان دبي للمأكولات لبروتوكولات الصحة والسلامة والتدابير الاحترازية، لضمان تجربة آمنة للجميع.