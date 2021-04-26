«وزارة التسامح» تمدد المشاركة بمسابقتها الشعرية

أعلنت وزارة التسامح والتعايش عن تمديد فترة المشاركة بالمسابقة الرمضانية الشعرية التي أطلقتها الوزارة في بداية شهر رمضان أمام كل المشاركين في الفئات الأربع للمسابقة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بناءً على توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في أعقاب الإقبال الكبير الذي شهدته المسابقة من داخل الإمارات وخارجها، والتي ترافقت مع مطالبات بتمديد أجل المسابقة، لإتاحة فرصة أكبر للجميع، وهو الأمر الذي وجد استجابة مباشرة من معالي وزير التسامح والتعايش.

وقالت عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، إن المسابقة الرمضانية الشعرية التي أطلقتها الوزارة مع بداية رمضان المبارك تهدف إلى إثراء ثقافة التسامح والتعايش، والتركيز على قيمنا الإماراتية والعربية الأصيلة التي تحرص على تعزيز هذه الثقافة لدى مختلف الأجيال، إضافة إلى احتفائنا بذكرى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، خلال هذا الشهر الكريم، باعتباره رمزاً عالمياً في التسامح والأخوة الإنسانية نفخر به جميعاً، ولا تزال مآثره تتحدث عنه في شتى بقاع العالم، لذا جعلت وزارة التسامح كلاً من «زايد» و«التسامح» و«رمضان» محاور للمسابقة الشعرية التي تحظى برعاية ودعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي وجه بتلبية رغبة المشاركين بمد الفترة حتى نهاية رمضان المبارك لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاركين.