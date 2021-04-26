أمسية أدبية تجمع العميمي وأستادي في «جميل للفنون» اليوم

المصدر: دبي ـ البيان

ينظم مركز جميل للفنون، اليوم، في تمام الساعة 9:00 مساءً أمسية الأدب العربي، وهي تعاون مشترك بين مركز جميل للفنون ومؤسسة الإمارات للآداب، وتجمع هذه الجلسة الأدبية بين الكاتب الإماراتي سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والصحفي والفنان المسرحي إبراهيم أستادي، في حديث عن أسلوبه في الكتابة ومسيرته التي شهدت ما يربو على 20 عملاً أدبياً.

أمسية الأدب العربي في رمضان هي تعاون مشترك بين مركز جميل للفنون ومؤسسة الإمارات للآداب. تعد فعاليات أمسيات ليالي رمضان في مركز جميل للفنون مبادرة مجتمعية بالتعاون مع #MyDubai.

ويدعو المنظمون محبي الأدب إلى الحضور عند الساعة 9 مساءً للاستمتاع بجولة سريعة تقام باللغة العربية للمعارض المقامة حالياً في مركز جميل للفنون، وذلك قبل بداية الجلسة الأدبية.