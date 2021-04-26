ليالي رمضان في «السيف» فنون تروي قصص الأصالة والإبداع في دبي

المصدر: دبي - البيان

بدأت «السيف» الوجهة ذات الشعبية قبالة خور دبي العريق، معرضها الفني الخارجي «ليالي رمضان الفنية» بالتعاون مع «دبي للثقافة»، والذي يثري السهرات الرمضانية الرائعة بصحبة العائلة والأصدقاء ويتيح استكشاف أعمال فنية تضم لوحات ومنحوتات ومقاطع فيديو أبدعها فنانون متعددو التخصصات.

وتماشياً مع الأجواء الرمضانية السائدة التي تركز على العبادة والروحانية، يتيح المعرض المستمر طوال أيام شهر رمضان المبارك لغاية عيد الفطر، استكشاف الزائرين لميولهم الفنية والتعرف على التراث الثقافي والمعاني الكامنة في الأعمال المعروضة المحاطة بأجمل الديكورات الرمضانية البراقة في وجهة «السيف».

التنزه قبالة خور دبي وتسوّق منتجات رمضان التقليدية من مميزات «السيف » في ليالي رمضان

لوحات ومنحوتات ومقاطع فيديو أبدعها فنانون متعددو التخصصات

تعاون

وتتعاون «السيف» مع عدد من الفنانين المعروفين في الإمارات مثل أسماء أحمد شيكو التي تسلط أعمالها الضوء على أهمية الشعور بالروحانيات، حيث يعكس عملها المعروض في الهواء الطلق اللمسات الروحية في هذه الأيام الفضيلة.

كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة عمل فنان الخط العربي محمد الغاطي المصنوع بتقنية الواقع المعزز التي ستذهل كل من يشاهدها.

من ناحيتها، تربط الفنانة مسرة فاطمة سليماني فن الأكريليك برحلة الحياة، حيث تصور العواطف والمغامرات التي نخوضها في مختلف لحظات الحياة وترمز لمساتها وأعمالها إلى المسيرة الأكبر التي تنتظرنا.

ويستخدم الفنان علي شوا منحوتاته المطبوعة بشكل ثلاثي الأبعاد لتسليط الضوء على الخصائص والمواضيع العربية والشرق أوسطية التي تتميز بها المنطقة، مثل الكثبان الرملية وفناجين القهوة العربية والعباءات، حيث ترتبط هذه المواضيع الفنية ارتباطاً وثيقاً بسكان المنطقة.

عناصر الطبيعية تنعكس فنياً على أرض الواقع

ثراء

ويستمتع هواة الطبيعة بعمل يارا منلا ورغد المعروض في الهواء الطلق والذي يعبر عن العناصر الطبيعية المنعكسة فنياً على أرض الواقع.

وبعد الانتهاء من استكشاف الأعمال الفنية، يمكن لزوار «السيف» التنزه في أنحاء الوجهة قبالة خور دبي وتسوق مجموعة منوعة من منتجات رمضان التقليدية. كما توفر مطاعم الوجهة خيارات مثالية لتناول وجبة الإفطار مع وجود قوائم مخفضة وغنية بالنكهات الشهية، فضلاً عن قوائم السحور التي ترضي أذواق كافة الزوار. ولا تترددوا في التقاط أجمل الصور التذكارية برفقة أصدقائكم وعائلاتكم في ركن صور الربيع.