قصر الوطن يحتفي بأسبوع «الأصم العربي»

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفاءً بأسبوع الأصم العربي، وفي إطار جهوده للمساهمة في دعم مجتمع الصم في دولة الإمارات العربية المتحدة، دعا قصر الوطن مجموعة من الأشخاص الصم في الدولة لإجراء جولة شاملة في جنبات قصر الوطن باستخدام لغة الإشارة العربية، وأتاحت هذه الجولة لضيوف القصر فرصة استكشاف تاريخ ومسيرة دولة الإمارات وتقاليدها العريقة.

ومكنت الجولة الزوار من الاطلاع على الطابع المعماري الفريد للقصر بما يتضمنه من تصاميم هندسية إسلامية وعربية متميزة، وما يزخر به من الفنون الثقافية والقطع الأثرية والمخطوطات النادرة، فضلاً عن التعرف على تقاليد وقيم دولة الإمارات، والقواعد التي أرساها الآباء المؤسسون للدولة؛ كما أتاحت الجولة للزوار فرصة حصرية لزيارة القاعات المخصصة للوفود الأجنبية.

وانطلاقاً من الاهتمام الخاص الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة لفئة الصم، يفخر قصر الوطن، باعتباره صرحاً معمارياً وثقافياً فريداً، بهذه المبادرة التي وفرت لمجتمع الصم فرصة التعرف على الروائع المعمارية والفنية والإرث التاريخي الذي تضمه جنبات القصر.