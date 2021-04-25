دبي فستيفال سيتي مول يحتفي برمضان عبر معرض فني

المصدر: دبي - البيان

احتفى دبي فستيفال سيتي مول، بحلول شهر رمضان المبارك، من خلال معرض فريد من نوعه يستمر طيلة أيام الشهر الفضيل.

ويضم المعرض 15 لوحة فنية تمثّل أسماء الله الحسنى، وتتوزع في أرجاء المول، الذي يقدم هدية يومية لأول 100 زائر للمعرض؛ عبارة عن كتاب فني يحفظ أجواء هذه التجربة الفنية.

ومن المقرر أن يستضيف دبي فستيفال سيتي مول ابتداءً من هذا الأسبوع فعالية رسم حية، حيث سيبدع فنان موهوب بإنتاج لوحة جدارية تغطي واجهة أحد المتاجر في الطابق الأول. ويمكن للضيوف حضور العرض خلال أيام الأسبوع من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساءً وخلال عطل نهاية الأسبوع من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 11 ليلاً.

وانسجاماً مع روح العطاء لشهر رمضان المبارك، يقدم دبي فستيفال سيتي مول هدايا لضيوفه ولمؤسسة الجليلة الخيرية، حيث يحظى الزوار الذين ينفقون 200 درهم إماراتي في أي من مطاعم أو مقاهي فستيفال سيتي مول بفرصة المشاركة بلعبة الذاكرة على تطبيق مكافآت فستيفال والفوز ببطاقة هدية بقيمة 50 درهماً إماراتياً لكل شخص يشارك في اللعبة الممتعة، في حين يتبرع المول لمؤسسة الجليلة بمبلغ 10 دراهم إماراتية.

ويأتي هذا التعاون مع مؤسسة الجليلة في إطار فعالية فستيفال كيرز، برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات من مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم العقارية، والذي يهدف إلى التفاعل مع المجتمعات ودعم المُستأجرين ومتاجر التجزئة والتواصل مع العملاء.