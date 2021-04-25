المصدر: أبوظبي - وام

أنجزت شركة فيلم جيت للإنتاج ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم المرحلة الأولى من خطوات إنتاج أول عمل درامي اجتماعي من صنع أصحاب الهمم باختيار كتاب العمل الفني وإبرام التعاقد معهم فضلاً عن اختيار النصوص للعمل الدرامي.

وأطلقت المرحلة الثانية بتوجيه نداء لجميع أصحاب الهمم الموهوبين في مجال الإخراج والمنتج المنفذ للانضمام إلى فريق العمل، وذلك في إطار التعاون بين المؤسسة والشركة التي تقوم بتمويل وإنتاج العمل الذي تقرر أن يتم تنفيذه بواسطة أصحاب الهمم بما في ذلك الكتابة والتمثيل والتصوير والإنتاج. وأكد الجانبان في الدعوة التي جرى إطلاقها عبر حسابات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة فيلم جيت في منصات التواصل الاجتماعي أن البحث عن الموهوبين من أصحاب الهمم الراغبين في التقدم للمشاركة يشمل جميع أنحاء العالم.